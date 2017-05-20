Bugün Ankara Spor Salonu'nda yapılacak AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi için hazırlıklar tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 998 gün aradan sonra yeniden genel başkanlığa seçileceği kongrede "Yeni Atılım Dönemi; Demokrasi, Değişim, Reform" sloganı belirlendi.
DELEGELER VE PARTİLİLER ANKARA SPOR SALONU'NDA
AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi için delegeler ve partililer Ankara Spor Salonu'na geldi. Kongre için binlerce partili, sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara Spor Salonu önünde toplandı.
TEZAHÜRATLARLA SALONA YÜRÜDÜLER
Ankara dışından otobüslerle gelen partililer, Atatürk Kültür Merkezi alanından tezahüratlar eşliğinde kongrenin düzenleneceği salona kadar yürüdü. Spor salonu önünde ve çevresinde bekleyenlere kumanya ve su servisi yapılırken partililer, emniyet kontrol noktalarında yapılan aramanın ardından salona alındı. Salona giremeyen partililer için dışarıda çadır ve dev ekranlar kuruldu. Salon içinde ve dışında AK Parti seçim şarkıları çalınırken, partililer şarkılara eşlik etti ve tezahüratlarda bulundu.
Dev Türk bayrağı asılan salonda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın posterleri yer aldı.
"Yeni Atılım Dönemi; Demokrasi, Değişim, Reform" temasını taşıyan kongrenin yapılacağı salonda, "Yürüyeceksin... Gençler yürüyecek arkandan", "Millete efendilik için değil millete hizmet için varız", "Hep birlikte yeni hedeflere", "Değişimin lideri, milletin partisi", "Kutlu dava, güçlü Türkiye", "Sağlam irade, güçlü Türkiye" pankartları asıldı.
Kurulduğu 14 Ağustos 2001'den bugüne kadar 5 olağan, 2 olağanüstü kongre süreci geçiren AK Parti'de, 3. Olağanüstü Büyük Kongre diğerlerinden farklı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yeniden genel başkan olacağı kongreyle Türkiye'de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişte önemli bir adım daha atılmış olacak.
Kongrede yalnızca genel başkanlık seçimi yapılmayacak, aynı zamanda Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) da yeniden şekillenecek, parti tüzüğünde bazı değişiklikler de yapılacak. Parti tüzüğünde yapılacak değişikle genel başkan vekilliği getirilecek.
DAVETİYELERDE YILDIRIM İMZASI
Kongre için basılan davetiyelerde Genel Başkan ve Başbakan Binali Yıldırım imzalı, "Partimizin 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne teşrifleriniz bizleri onurlandıracaktır." mesaj yer aldı. Kongreye, siyasi parti temsilcileri, önceki dönem milletvekilleri, AK Parti'nin kuruluşundan bugüne görev yapan il başkanları, sivil toplum örgütleri, kanaat önderleri, engelli vatandaşlar, şehit ve gazi ailelerinin yanı sıra yabancı temsilciler de davet edildi. Türkiye genelinden, 60 binin üzerinde katılımcı, bin 500 otobüsle Ankara'ya gelecek. Kongrenin yapılacağı Ankara Spor Salonu'na girişler, sabahın erken saatlerden itibaren başlayacak. Kongreyi, yerli ve yabancı basın kuruluşlarından 600 civarında gazeteci takip edecek.
1470 DELEGE OY KULLANACAK
AK Parti Tüzüğü'ne göre, kongrede seçilmiş delegelerin dışında, genel başkan, MKYK üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu (MDK) başkan ve üyeleri, üyeliği devam eden parti kurucuları ile partili bakan ve milletvekilleri kongrenin tabii delegeleri olarak oy kullanacak. Partideki çalışma grupları, kongreye katılacak delege sayısının tespiti için çalışmalarını sürdürüyor. 3. Olağanüstü Büyük Kongre'de, yaklaşık bin 470 delegenin oy kullanması bekleniyor.
CHP, kongreye katılmama kararı aldı
Tarafsız cumhurbaşkanı niteliği ile bağdaşması mümkün olmayan parti genel başkanlığını tescil edecek, 'tek adam rejimi' arzusunu gerçekleştirmeye dönük bu kongrede bulunmak siyasal ilkelerimiz ve meşruiyet anlayışımıza uygun değildir.
Bülent Tezcan'ın yazılı açıklaması
YENİ VE ESKİ KONGRE SLOGANLARI
"Yeni Atılım Dönemi; Demokrasi, Değişim, Reform" sloganıyla düzenlenecek kongre, partide yeni dönemin başlangıcı olacak. Olağanüstü kongre için "Sağlam İrade, Kurucu Lider", "Sağlam İrade, Güçlü Türkiye", "Değişimin Lideri, Milletin Partisi", "Kurucu Liderle Tam Yol İleri" sloganları da kullanılacak
|TARİH
|KONGRE
|SLOGAN
|12 Ekim 2003
|1. Olağan Büyük Kongre
|Her şey Türkiye için, bu ışık sönmeyecek
|11 Kasım 2006
|2. Olağan Büyük Kongre
|Türkiye'nin partisi, Türkiye'nin lideri
|3 Ekim 2009
|3. Olağan Büyük Kongre
|Biz birlikte Türkiye'yiz
|30 Eylül 2012
|4. Olağan Büyük Kongre
|Büyük millet, büyük güç, hedef 2023
|27 Ağustos 2014
|1. Olağanüstü Büyük Kongre
|Hep birlikte yeni Türkiye
|12 Eylül 2015
|5. Olağan Büyük Kongresi
|İlk günkü aşkla
|22 Mayıs 2016
|2. Olağanüstü Büyük Kongre
|Kutlu Yürüyüşe Devam
RABİA VE GENEL BAŞKAN VEKİLLİĞİ YENİ TÜZÜKTE
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, parti tüzüğünde yapılacak değişiklikleri anlattı. Buna göre, parti tüzüğünün 4. maddesine, 16. fıkra olarak "AK Parti, temel amaç ve hedefler doğrultusunda, 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' anlayışını sarsılmaz bir ilke olarak kabul eder" ibaresi eklenecek. Parti tüzüğüne "Genel başkan vekili, MKYK üyeleri arasından genel başkan tarafından belirlenir. Genel başkan vekili, genel başkanın verdiği görevleri ifa eder, yetkileri kullanır. Genel başkanın yokluğunda genel başkan vekili, MKYK ve MYK toplantılarına başkanlık eder" ibaresi konulacak. Böylece Erdoğan'ın genel başkan seçilmesiyle Binali Yıldırım'ın yeni dönemdeki unvanı da "AK Parti Genel Başkan Vekili" olacak. Üç dönem yasaklaması devam edecek.
"YUVAMA, AŞKIMA, SEVDAMA YENİDEN DÖNÜYORUM"
2 Mayıs'ta üyelik beyannamesini imzalayarak kurucusu olduğu AK Parti'ye yeniden üye olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde yaptığı konuşmada, "27 Ağustos 2014 tarihinde milletimiz tarafından cumhurbaşkanlığı görevine seçilmem sebebiyle Anayasa gereği ayrılmak zorunda kaldığım, kurucusu olduğum partime, yuvama, sevdama, aşkıma bugün yeniden dönüyorum." demişti.
ABDULLAH GÜL KATILACAK MI?
Kongre ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, "Önceki cumhurbaşkanı ve başbakanlara da davetiye ilettiniz, geri dönüş yapan isimler var mı?" sorusu üzerine, "Takdir kendilerinin, ben Sayın Davutoğlu'nun katılacağını tahmin ediyorum, teyit ettiler. Sayın 11. Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül Bey'in davetiyesini gönderdik. Ayrıca Başbakan'ımız ve Genel Başkan'ımız Binali Yıldırım Bey, telefonla da davet ettiler. Katılıp, katılmayacakları noktasında herhangi bir teyit henüz almadık ama biz katılımlarını bekliyoruz." ifadesini kullandı.