Bugün Ankara Spor Salonu'nda yapılacak AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi için hazırlıklar tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 998 gün aradan sonra yeniden genel başkanlığa seçileceği kongrede "Yeni Atılım Dönemi; Demokrasi, Değişim, Reform" sloganı belirlendi.

DELEGELER VE PARTİLİLER ANKARA SPOR SALONU'NDA

AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi için delegeler ve partililer Ankara Spor Salonu'na geldi. Kongre için binlerce partili, sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara Spor Salonu önünde toplandı.

TEZAHÜRATLARLA SALONA YÜRÜDÜLER

Ankara dışından otobüslerle gelen partililer, Atatürk Kültür Merkezi alanından tezahüratlar eşliğinde kongrenin düzenleneceği salona kadar yürüdü. Spor salonu önünde ve çevresinde bekleyenlere kumanya ve su servisi yapılırken partililer, emniyet kontrol noktalarında yapılan aramanın ardından salona alındı. Salona giremeyen partililer için dışarıda çadır ve dev ekranlar kuruldu. Salon içinde ve dışında AK Parti seçim şarkıları çalınırken, partililer şarkılara eşlik etti ve tezahüratlarda bulundu.

Dev Türk bayrağı asılan salonda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın posterleri yer aldı.

"Yeni Atılım Dönemi; Demokrasi, Değişim, Reform" temasını taşıyan kongrenin yapılacağı salonda, "Yürüyeceksin... Gençler yürüyecek arkandan", "Millete efendilik için değil millete hizmet için varız", "Hep birlikte yeni hedeflere", "Değişimin lideri, milletin partisi", "Kutlu dava, güçlü Türkiye", "Sağlam irade, güçlü Türkiye" pankartları asıldı.

Kurulduğu 14 Ağustos 2001'den bugüne kadar 5 olağan, 2 olağanüstü kongre süreci geçiren AK Parti'de, 3. Olağanüstü Büyük Kongre diğerlerinden farklı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yeniden genel başkan olacağı kongreyle Türkiye'de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişte önemli bir adım daha atılmış olacak.

Kongrede yalnızca genel başkanlık seçimi yapılmayacak, aynı zamanda Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) da yeniden şekillenecek, parti tüzüğünde bazı değişiklikler de yapılacak. Parti tüzüğünde yapılacak değişikle genel başkan vekilliği getirilecek.

DAVETİYELERDE YILDIRIM İMZASI

Kongre için basılan davetiyelerde Genel Başkan ve Başbakan Binali Yıldırım imzalı, "Partimizin 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne teşrifleriniz bizleri onurlandıracaktır." mesaj yer aldı. Kongreye, siyasi parti temsilcileri, önceki dönem milletvekilleri, AK Parti'nin kuruluşundan bugüne görev yapan il başkanları, sivil toplum örgütleri, kanaat önderleri, engelli vatandaşlar, şehit ve gazi ailelerinin yanı sıra yabancı temsilciler de davet edildi. Türkiye genelinden, 60 binin üzerinde katılımcı, bin 500 otobüsle Ankara'ya gelecek. Kongrenin yapılacağı Ankara Spor Salonu'na girişler, sabahın erken saatlerden itibaren başlayacak. Kongreyi, yerli ve yabancı basın kuruluşlarından 600 civarında gazeteci takip edecek.