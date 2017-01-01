Ankara'da yoğun güvenlik önlemi!

Ankara'da İstanbul Caddesi, Talatpaşa Bulvarı ve 19 Mayıs spor Salonu bahçesinde güvenlik noktaları oluşturuldu. Kongrenin yapılacağı Ankara Spor Salonunun çevresi bariyerlerle kapatıldı. Kongreyi izlemek isteyen vatandaşlar güvenlik noktalarındaki X-Ray cihazlarından geçiriliyor ve polis ekipleri tarafından üst araması yapılıyor.

DETAYLI ARAMA

Şehir dışından gelen vatandaşların yanında getirdikleri valiz ve çantalar polis ekipleri tarafından detaylı olarak aranıyor. Özel harekat ekipleri de güvenlik noktalarında görev yapıyor. Çalmak ve benzeri maddeler alana alınmıyor. Bomba dedektör köpekleri alanda sürekli arama yapıyor.

ANKARA'DA YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Kongre nedeniyle Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı-Baruthane kavşağı arası ile giriş ve çıkışları, Baruthane Kavşağı- Ulus Kavşağı arası, İstanbul Caddesi-Baruthane Kavşağı arası çift taraflı yan varyantlar), Hipodrom Caddesi-Talatpaşa Bulvarı (Ulaştırma Kavşağı ile Opera Köprüsü arası tüm giriş ve çıkışları/Gar Kavşağı alt geçidi dahil) ve Kazım Karabekir Caddesi'nin (Anadolu Meydanı-İstanbul Caddesi arası) araç trafiğine kapatıldı.