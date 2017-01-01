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TEOG mazeret sınavları sona erdi

MEB tarafından uygulanan TEOG sistemi kapsamında ikinci dönem ortak sınavına katılamayan öğrenciler için mazeret sınavının ikinci gün oturumu tamamlandı

21 Mayıs 2017 Pazar, 10:46:06 Güncelleme: 12:40:46

Milli Eğitim Bakanlığınca ( MEB), 8. sınıflar için Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında, ortak sınavlara katılamayan öğrenciler için düzenlenen mazeret sınavları tamamlandı.

Öğrenciler, saat 08.30'dan itibaren yanlarında saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saat, sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar bulunmaksızın sınav salonlarına alındı.

Dün yapılan mazeret sınavlarının ilk gün oturumunda öğrenciler, Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden yapılan sınavlara girdi.

Bugün saat 09.00'da Fen Bilimleri yazılısıyla başlayan mazeret sınavlarının ikinci gün oturumu, saat 10.10'da T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, 11.20'de de Yabancı Dil dersi yazılılarının yapılmasıyla tamamlandı.

Her ders için çoktan seçmeli 20 sorunun sorulduğu sınavın değerlendirmesinde yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecek. Sınav süresi 40 dakika sınav arası ise 30 dakika oldu.

Merkezi ortak sınavların ve mazeret sınavlarının sonuçları haziranda açıklanacak.

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