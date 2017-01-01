AK Parti MKYK listesi belli oldu

Habertürk TV'den Çimen Çetin'in edindiği bilgilere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın a takımı belli oldu.
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ KADAK DA MKYK LİSTESİNDE
AK Partinin bugün yapılan 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde mevcut MKYK üyelerinden 19 kişi listede yer almazken, bu isimlerin yerine 19 yeni isim görevlendirildi. Listede genç isimler de öne çıktı. MKYK'da yer alan Rumeysa Kadak, AK Parti yönetiminin en genç ismi. Marmara Üniversitesi öğrencilerinden olan Kadak, okulun öğrenci konseyi başkan yardımcısı görevini de yürütüyor.
Rumeysa Kadak
MKYK'YA YENİ GİREN İSİMLER
Binali Yıldırım, Bülent Karakuş, Cahit Özkan, Ethem Sancak, Hacı Ahmet Özdemir, Harun Karacan, Hatice Kübra Öztürk Gökkaya, İbrahim Halil Yıldız, İsa Sinan Göktaş, İsmail Emrah Karayel, Mahir Ünal, Mehmet Emin Yılmaz, Recep Uncuoğlu, Rumeysa Kadak, Süleyman Soylu, Tamer Dağlı, Yasemin Atasever, Zeki Akgün, Zelkif Kazdal MKYK'ya yeni giren isimler oldu.
- "KABİNEDE YÜZDE 20-30 CİVARINDA BİR DEĞİŞİM OLABİLİR" AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Habertürk canlı yayınında MKYK listeleri üzerinden kabine değişikliğine ilişkin değerlendirmesinde "MKYK listelerinde baktığımızda, yüzde 30 civarında bir değişim var, kabinede de yüzde 20-30 civarında bir değişimin habercisi olabilir bu" dedi
AK PARTİ MKYK LİSTESİ:
Binali Yıldırım
Abdülhamit Gül
Ahmet Sorgun
Ali Aydınlıoğlu
Asuman Erdoğan
Bekir Bozdağ
Berat Albayrak
Burhan Kuzu
Bülent Karakuş
Cahit Özkan
Cevdet Yılmaz
Çiğdem Karaaslan
Efkan Ala
Erol Kaya
Ethem Sancak
Fatih Şahin
Fevzi Şanverdi
Hacı Ahmet Özdemir
Hamza Dağ
Harun Karacan
H. Kübra Öztürk
Hayati Yazıcı
İbrahim Halil Yıldız
İsa Sinan Göktaş
E. Emrah Karayel
Jülide Sarıeroğlu
Mahir Ünal
Markar Esayan
Mehmet Emin Yılmaz
Mehmet Mehdi Eker
Mehmet Muş
Murat Baybatur
Mustafa Ataş
Mustafa Köse
Mustafa Savaş
Mustafa Şentop
Mustafa Yel
Nurettin Canikli
Öznur Çalık
Ravza Kavakçı Kan
Recep Uncuoğlu
Rumeysa Kadak
Süleyman Soylu
Tamer Dağlı
Vedat Demiröz
Yasemin Atasever
Zeki Aygün
Zelkif Kazdal
Zeyid Aslan
Zeynep Alkış
MKYK'DA OLMAYAN İSİMLER:
Galip Ensarioğlu
Mehmet Müezzinoğlu
Veysi Kaynak
Yasin Aktay
Şaban Dişli
Ayhan Ogan
Ayşe Sulak Köseoğlu
Edibe Sözen
Emine Nur Günay
Nükhet Hotar
Fatma Güldemet Sarı
Fazilet Dağcı Çığlık
Hüseyin Özbakır
Mahmut Kaçar
Yelda Erol Gökçan
Radiye Sezer Katırcıoğlu
Sema Ramazanoğlu
Serkan Bayram
Yaşar Karayel
AK PARTİ YENİ MERKEZ DİSİPLİN KURULU:
Ali Özkaya
Hüseyin Özbakır
Ayhan Sefer Üstün
Serkan Bayram
Kerem Ali Sürekli
Murat Alparslan
Murat Göktürk
Taha Ayhan
Sabri Öztürk
Serap Yahşi Yaşar
Zeynep Yıldız
DİSİPLİN KURULU LİSTESİNDE OLMAYAN İSİMLER:
Bülent Gedikli
Emin Haberdar
Metin Doğan
Övünç Özkan
Zelkif Kazdal (MKYK listesinde yer alıyor)
ŞAMİL TAYYAR YÖNETİMDE
3 kişiden oluşan Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu'nda Nevzat Pakdil'in yerine Şamil Tayyar'ın girdiği görülüyor.
İşte o liste:
Aziz Babuşçu
Vedat Bilgin
Şamil Tayyar
AK PARTİ SİYASİ ERDEM VE ETİK KURULU
Ahmet Cemil Tunç
Mustafa Ünal
Halide İncekara
Güldal Akşit
Nihat Eri
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Misafir 4 dakika önceNuman bak oldun sende Duman. Bir bakanlığa sattın partini. Şimdide sana olacak aynısı.00
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Misafir 16 dakika önceListe iyii00
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Misafir 26 dakika öncegerçekten çok değişiklik olmuş ama sadece odalarin yerleri degismis ayni adamlar farklı görevlerde sadece00
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Misafir 52 dakika öncehepsi için birşey diyemem ama birkaç isim üzerinden şunu net bir şekilde söylüyeyim ki bulunduğu topraklarda sevilmeyen bu kişiler Ak partiye ve ülkeye ne katacak çok merak ediyorum. ilk önce kendin yetiştiğin topraklara kendini inandırsın ondan sonra böyle önemli bir görevde bulunsun.00
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Misafir 59 dakika önceHalis Dalkılıç yalan dolanla ugrasiyordur 26:0100
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Misafir 1 saat önceYakında kendi içinden yıkılacak, işler kötüye gidiyor...00
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Misafir 1 saat önceGalip Ensarioğlu isabetli olmuş.00
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Misafir 1 saat öncefetöcü ler gitmiş gibi myk dan00
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Misafir 1 saat öncenuman kurtulmus neden yok00
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Misafir 1 saat öncebenim adım nerde? :)00
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Misafir 2 saat önceahmet aydin nerde yokmu00
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Misafir 3 saat önceHalis Dalkılıç Nerede ? Teşkilatçı Adamlar Yok00
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Misafir 3 saat öncemetin kulunk????00
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Misafir 3 saat öncemelih gökcek nerde00
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Misafir 2 saat önceevindedir herhalde pazar pazar nerede olacak :)00
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Misafir 4 saat öncenuman kurtulmuş,recep akdağ nerde ethem sancak niye30
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Misafir 4 saat önceEthem sancak niçin o listede? Çok şaşırdım00
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Misafir 4 saat önceListede olmaması gereken isimler hala var yani bişey değişmemiş00
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Misafir 4 saat öncechp gelıncemı uçacak saf00
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Misafir 4 saat öncemhp parcalandi gerekli destek alindi kandirilarak tugrul turkes e gerek var mi sizce00
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Misafir 4 saat öncenuman kurtulmuş ekonomi bakanı olacak çünkü00
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Misafir 4 saat önceismet yılmaz niye yok00
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Misafir 4 saat önceAhmet Davutoglu nerede ?00
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Misafir 2 saat önceÇokoprens almaya gitmiş00
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Misafir 4 saat önceYer kalmamış00
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Misafir 4 saat öncebunlar uçmuş00
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Misafir 4 saat önceSıkıldım00
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Misafir 4 saat önceMehmet muezzinoglu nerede!!!00
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Misafir 5 saat öncetürkeş bakan yani bu listede değil00
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Misafir 5 saat öncedemekki sayın devlet bahçelinin SAYIN cumhurbaşkınımızdan isteği tuğrul türkeşi bakanların arasına almamasıymış ve isabetli de olmuş :) sevindim bu habere sevgiler SAYIN (CUMHUR)BAŞKANIM00
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Misafir 5 saat önceTuğrul Türkeş ile işleri kalmadı o yüzden yok..30
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Misafir 5 saat önceEfkan ala ???00
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Misafir 5 saat öncetuğrul türkeş efendi nerde30
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Misafir 5 saat önceethem sancağın ne işi var30
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Misafir 5 saat öncenuman kurtulmuş ve nihat zeybekçi nerede...30
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Misafir 5 saat öncenihat zeybekçi yok mu...00
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Misafir 5 saat önceRecep Akdag neden yok??00
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Misafir 6 saat öncehayırlı olsun partimize36
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Misafir 6 saat önceNuman kurtulmus yok...30
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Misafir 6 saat önceTürkiye uçuşa geçecek kemerlerini bağlayın09
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Misafir 5 saat önceSiz bu kafayla çok uçarsınız.96
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Misafir 6 saat önceNuman nerede30