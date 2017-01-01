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AK Parti MKYK listesi belli oldu

AK Parti MKYK'da kimler liste dışı kaldı, kimler listeye girdi? Sürpriz isimler!

21 Mayıs 2017 Pazar, 12:05:02 Güncelleme: 17:19:44 HABERTURK.COM

Habertürk TV'den Çimen Çetin'in edindiği bilgilere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın a takımı belli oldu. 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ KADAK DA MKYK LİSTESİNDE

AK Partinin bugün yapılan 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde mevcut MKYK üyelerinden 19 kişi listede yer almazken, bu isimlerin yerine 19 yeni isim görevlendirildi. Listede genç isimler de öne çıktı. MKYK'da yer alan Rumeysa Kadak, AK Parti yönetiminin en genç ismi. Marmara Üniversitesi öğrencilerinden olan Kadak, okulun öğrenci konseyi başkan yardımcısı görevini de yürütüyor.

Rumeysa Kadak

MKYK'YA YENİ GİREN İSİMLER

Binali Yıldırım, Bülent Karakuş, Cahit Özkan, Ethem Sancak, Hacı Ahmet Özdemir, Harun Karacan, Hatice Kübra Öztürk Gökkaya, İbrahim Halil Yıldız, İsa Sinan Göktaş, İsmail Emrah Karayel, Mahir Ünal, Mehmet Emin Yılmaz, Recep Uncuoğlu, Rumeysa Kadak, Süleyman Soylu, Tamer Dağlı, Yasemin Atasever, Zeki Akgün, Zelkif Kazdal MKYK'ya yeni giren isimler oldu.

AK PARTİ MKYK LİSTESİ:

Binali Yıldırım
Abdülhamit Gül
Ahmet Sorgun
Ali Aydınlıoğlu
Asuman Erdoğan
Bekir Bozdağ
Berat Albayrak
Burhan Kuzu
Bülent Karakuş
Cahit Özkan
Cevdet Yılmaz
Çiğdem Karaaslan
Efkan Ala
Erol Kaya
Ethem Sancak
Fatih Şahin
Fevzi Şanverdi
Hacı Ahmet Özdemir
Hamza Dağ
Harun Karacan
H. Kübra Öztürk
Hayati Yazıcı
İbrahim Halil Yıldız
İsa Sinan Göktaş
E. Emrah Karayel
Jülide Sarıeroğlu
Mahir Ünal
Markar Esayan
Mehmet Emin Yılmaz
Mehmet Mehdi Eker
Mehmet Muş
Murat Baybatur
Mustafa Ataş
Mustafa Köse
Mustafa Savaş
Mustafa Şentop
Mustafa Yel
Nurettin Canikli
Öznur Çalık
Ravza Kavakçı Kan
Recep Uncuoğlu
Rumeysa Kadak
Süleyman Soylu
Tamer Dağlı
Vedat Demiröz
Yasemin Atasever
Zeki Aygün
Zelkif Kazdal
Zeyid Aslan
Zeynep Alkış

MKYK'DA OLMAYAN İSİMLER:

Galip Ensarioğlu
Mehmet Müezzinoğlu
Veysi Kaynak
Yasin Aktay
Şaban Dişli 
Ayhan Ogan
Ayşe Sulak Köseoğlu
Edibe Sözen
Emine Nur Günay
Nükhet Hotar
Fatma Güldemet Sarı
Fazilet Dağcı Çığlık
Hüseyin Özbakır
Mahmut Kaçar
Yelda Erol Gökçan
Radiye Sezer Katırcıoğlu
Sema Ramazanoğlu
Serkan Bayram
Yaşar Karayel

AK PARTİ YENİ MERKEZ DİSİPLİN KURULU:

Ali Özkaya
Hüseyin Özbakır
Ayhan Sefer Üstün
Serkan Bayram
Kerem Ali Sürekli
Murat Alparslan
Murat Göktürk
Taha Ayhan
Sabri Öztürk
Serap Yahşi Yaşar
Zeynep Yıldız

DİSİPLİN KURULU LİSTESİNDE OLMAYAN İSİMLER:

Bülent Gedikli
Emin Haberdar
Metin Doğan
Övünç Özkan
Zelkif Kazdal (MKYK listesinde yer alıyor)

ŞAMİL TAYYAR YÖNETİMDE

3 kişiden oluşan Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu'nda Nevzat Pakdil'in yerine Şamil Tayyar'ın girdiği görülüyor. 

İşte o liste:

Aziz Babuşçu
Vedat Bilgin
Şamil Tayyar

AK PARTİ SİYASİ ERDEM VE ETİK KURULU

Ahmet Cemil Tunç
Mustafa Ünal
Halide İncekara
Güldal Akşit
Nihat Eri

 

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YORUMLAR 29
  • Misafir 4 dakika önce
    Numan bak oldun sende Duman. Bir bakanlığa sattın partini. Şimdide sana olacak aynısı.
  • Misafir 16 dakika önce
    Liste iyii
  • Misafir 26 dakika önce
    gerçekten çok değişiklik olmuş ama sadece odalarin yerleri degismis ayni adamlar farklı görevlerde sadece
  • Misafir 52 dakika önce
    hepsi için birşey diyemem ama birkaç isim üzerinden şunu net bir şekilde söylüyeyim ki bulunduğu topraklarda sevilmeyen bu kişiler Ak partiye ve ülkeye ne katacak çok merak ediyorum. ilk önce kendin yetiştiğin topraklara kendini inandırsın ondan sonra böyle önemli bir görevde bulunsun.
  • Misafir 59 dakika önce
    Halis Dalkılıç yalan dolanla ugrasiyordur 26:01
  • Misafir 1 saat önce
    Yakında kendi içinden yıkılacak, işler kötüye gidiyor...
  • Misafir 1 saat önce
    Galip Ensarioğlu isabetli olmuş.
  • Misafir 1 saat önce
    fetöcü ler gitmiş gibi myk dan
  • Misafir 1 saat önce
    numan kurtulmus neden yok
  • Misafir 1 saat önce
    benim adım nerde? :)
  • Misafir 2 saat önce
    ahmet aydin nerde yokmu
  • Misafir 3 saat önce
    Halis Dalkılıç Nerede ? Teşkilatçı Adamlar Yok
  • Misafir 3 saat önce
    metin kulunk????
  • Misafir 3 saat önce
    melih gökcek nerde
  • Misafir 2 saat önce
    evindedir herhalde pazar pazar nerede olacak :)
  • Misafir 4 saat önce
    numan kurtulmuş,recep akdağ nerde ethem sancak niye
  • Misafir 4 saat önce
    Ethem sancak niçin o listede? Çok şaşırdım
  • Misafir 4 saat önce
    Listede olmaması gereken isimler hala var yani bişey değişmemiş
  • Misafir 4 saat önce
    chp gelıncemı uçacak saf
  • Misafir 4 saat önce
    mhp parcalandi gerekli destek alindi kandirilarak tugrul turkes e gerek var mi sizce
  • Misafir 4 saat önce
    numan kurtulmuş ekonomi bakanı olacak çünkü
  • Misafir 4 saat önce
    ismet yılmaz niye yok
  • Misafir 4 saat önce
    Ahmet Davutoglu nerede ?
  • Misafir 2 saat önce
    Çokoprens almaya gitmiş
  • Misafir 4 saat önce
    Yer kalmamış
  • Misafir 4 saat önce
    bunlar uçmuş
  • Misafir 4 saat önce
    Sıkıldım
  • Misafir 4 saat önce
    Mehmet muezzinoglu nerede!!!
  • Misafir 5 saat önce
    türkeş bakan yani bu listede değil
  • Misafir 5 saat önce
    demekki sayın devlet bahçelinin SAYIN cumhurbaşkınımızdan isteği tuğrul türkeşi bakanların arasına almamasıymış ve isabetli de olmuş :) sevindim bu habere sevgiler SAYIN (CUMHUR)BAŞKANIM
  • Misafir 5 saat önce
    Tuğrul Türkeş ile işleri kalmadı o yüzden yok..
  • Misafir 5 saat önce
    Efkan ala ???
  • Misafir 5 saat önce
    tuğrul türkeş efendi nerde
  • Misafir 5 saat önce
    ethem sancağın ne işi var
  • Misafir 5 saat önce
    numan kurtulmuş ve nihat zeybekçi nerede...
  • Misafir 5 saat önce
    nihat zeybekçi yok mu...
  • Misafir 5 saat önce
    Recep Akdag neden yok??
  • Misafir 6 saat önce
    hayırlı olsun partimize
  • Misafir 6 saat önce
    Numan kurtulmus yok...
  • Misafir 6 saat önce
    Türkiye uçuşa geçecek kemerlerini bağlayın
  • Misafir 5 saat önce
    Siz bu kafayla çok uçarsınız.
  • Misafir 6 saat önce
    Numan nerede
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