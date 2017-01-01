AK Parti MKYK listesi belli oldu

Habertürk TV'den Çimen Çetin'in edindiği bilgilere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın a takımı belli oldu.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ KADAK DA MKYK LİSTESİNDE

AK Partinin bugün yapılan 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde mevcut MKYK üyelerinden 19 kişi listede yer almazken, bu isimlerin yerine 19 yeni isim görevlendirildi. Listede genç isimler de öne çıktı. MKYK'da yer alan Rumeysa Kadak, AK Parti yönetiminin en genç ismi. Marmara Üniversitesi öğrencilerinden olan Kadak, okulun öğrenci konseyi başkan yardımcısı görevini de yürütüyor.

Rumeysa Kadak

MKYK'YA YENİ GİREN İSİMLER

Binali Yıldırım, Bülent Karakuş, Cahit Özkan, Ethem Sancak, Hacı Ahmet Özdemir, Harun Karacan, Hatice Kübra Öztürk Gökkaya, İbrahim Halil Yıldız, İsa Sinan Göktaş, İsmail Emrah Karayel, Mahir Ünal, Mehmet Emin Yılmaz, Recep Uncuoğlu, Rumeysa Kadak, Süleyman Soylu, Tamer Dağlı, Yasemin Atasever, Zeki Akgün, Zelkif Kazdal MKYK'ya yeni giren isimler oldu.

AK PARTİ MKYK LİSTESİ:

Binali Yıldırım

Abdülhamit Gül

Ahmet Sorgun

Ali Aydınlıoğlu

Asuman Erdoğan

Bekir Bozdağ

Berat Albayrak

Burhan Kuzu

Bülent Karakuş

Cahit Özkan

Cevdet Yılmaz

Çiğdem Karaaslan

Efkan Ala

Erol Kaya

Ethem Sancak

Fatih Şahin

Fevzi Şanverdi

Hacı Ahmet Özdemir

Hamza Dağ

Harun Karacan

H. Kübra Öztürk

Hayati Yazıcı

İbrahim Halil Yıldız

İsa Sinan Göktaş

E. Emrah Karayel

Jülide Sarıeroğlu

Mahir Ünal

Markar Esayan

Mehmet Emin Yılmaz

Mehmet Mehdi Eker

Mehmet Muş

Murat Baybatur

Mustafa Ataş

Mustafa Köse

Mustafa Savaş

Mustafa Şentop

Mustafa Yel

Nurettin Canikli

Öznur Çalık

Ravza Kavakçı Kan

Recep Uncuoğlu

Rumeysa Kadak

Süleyman Soylu

Tamer Dağlı

Vedat Demiröz

Yasemin Atasever

Zeki Aygün

Zelkif Kazdal

Zeyid Aslan

Zeynep Alkış

MKYK'DA OLMAYAN İSİMLER:

Galip Ensarioğlu

Mehmet Müezzinoğlu

Veysi Kaynak

Yasin Aktay

Şaban Dişli

Ayhan Ogan

Ayşe Sulak Köseoğlu

Edibe Sözen

Emine Nur Günay

Nükhet Hotar

Fatma Güldemet Sarı

Fazilet Dağcı Çığlık

Hüseyin Özbakır

Mahmut Kaçar

Yelda Erol Gökçan

Radiye Sezer Katırcıoğlu

Sema Ramazanoğlu

Serkan Bayram

Yaşar Karayel

AK PARTİ YENİ MERKEZ DİSİPLİN KURULU:



Ali Özkaya

Hüseyin Özbakır

Ayhan Sefer Üstün

Serkan Bayram

Kerem Ali Sürekli

Murat Alparslan

Murat Göktürk

Taha Ayhan

Sabri Öztürk

Serap Yahşi Yaşar

Zeynep Yıldız

DİSİPLİN KURULU LİSTESİNDE OLMAYAN İSİMLER:

Bülent Gedikli

Emin Haberdar

Metin Doğan

Övünç Özkan

Zelkif Kazdal (MKYK listesinde yer alıyor)

ŞAMİL TAYYAR YÖNETİMDE

3 kişiden oluşan Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu'nda Nevzat Pakdil'in yerine Şamil Tayyar'ın girdiği görülüyor.

İşte o liste:



Aziz Babuşçu

Vedat Bilgin

Şamil Tayyar

AK PARTİ SİYASİ ERDEM VE ETİK KURULU



Ahmet Cemil Tunç

Mustafa Ünal

Halide İncekara

Güldal Akşit

Nihat Eri