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Şanlıurfa'da düğün konvoyunda kaza: 7 yaralı

Düğün konvoyudaki kazada gelin ve damatla birlikte 7 kişi yaralandı

21 Mayıs 2017 Pazar, 15:50:14 Güncelleme: 15:51:38 AA

Şanlıurfa'da düğün konvoyunda iki otomobilin çarpışması sonucu aralarında gelin ve damadın da bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Merkez Haliliye ilçesinde düğün konvoyunda gelin ve damadın içerisinde bulunduğu 01 BKL 63 plakalı otomobil, ŞUTİM kavşağında sürücüsü belirlenemeyen 38 BR 091 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada gelin Derya Öztürk ve damat Halil Hundarın yanı sıra Sude Ay, Elif Şener, Ahmet Polat ve Rabia Elvan ve Mustafa Kepenk yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazada otomobillerden birinin yakıt deposu ve tekerleği yaklaşık 20 metre uzağa savruldu.

Öte yandan düğün için hazırlandığı belirtilen kınanın ise olay yerine döküldüğü görüldü.

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