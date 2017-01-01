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Başbakan Binali Yıldırım Gürcistan
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Başbakan Binali Yıldırım yarın Gürcistan'a gidecek

YDSK'nın 2. toplantısına katılacak olan Başbakan Yıldırım, ziyarette, Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelasvili ve Türk işadamlarıyla da bir araya gelecek

21 Mayıs 2017 Pazar, 20:31:08 Güncelleme: 20:32:00 AA

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye-Gürcistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) ikinci toplantısına katılmak üzere yarın Gürcistan'a gidecek.

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, toplantıda 19 Temmuz 2016'da Ankara’da gerçekleştirilen birinci YDSK toplantısında alınan kararlara ilişkin uygulamalar gözden geçirilecek, yeni işbirliği imkanları ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Toplantı kapsamında, ikili işbirliğinin ahdi altyapısını kuvvetlendirecek çeşitli belgelere de imza atılacak.

Yıldırım, 22-23 Mayıs'ta gerçekleştireceği ziyarette, Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelasvili ve Türk işadamlarıyla da bir araya gelecek.

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