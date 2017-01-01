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Kartal'da aynı gişeden geçmek isteyen sürücüler sıkışıp kaldı

Kaza nedeniyle inatçı sürücülerden biri hafif yaralanırken olay yerinde ilginç görüntüler ortaya çıktı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:22:49 Güncelleme: 10:35:03 İHA

Kartal Samandıra gişelerinde iki inatçı sürücü aynı gişeden geçmek isteyince sıkışıp kaldılar. Sürücülerden birinin hafif yaralandığı kazada ortaya ilginç görüntüler çıktı.

İHA'nın haberine göre olay, saat 16.00 sıralarında Kartal Samandıra gişelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur Naci Taner ve Sezer Kaya isimli iki sürücü aynı gişelerden geçmek için inatlaştı. Aynı anda ilerlemeye çalışan sürücüler gişelere sıkışıp kaldı. Kaza nedeniyle inatçı sürücülerden Uğur Naci Taner hafif yaralanırken olay yerinde ilginç görüntüler ortaya çıktı.

"İKİMİZ DE SIKIŞTIK CAMLAR PATLADI"

Olayın ardından gişelere sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaralı sürücü Taner'in ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Daha sonra Taner, tedavi edilmek üzere Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan sürücülerden Sezer Kaya, "Ben gişelerden geçerken soldaki araba benim önüme atladı. Önüme atlayınca otomatikman bariyerlere girdik. İkimizde sıkıştık camlar falan patladı çok kötü bir durumdayız şu anda" dedi.

Araçlar olay yerine sevk edilen dev vinçle üç saatlik çalışma sonucu çekildi.

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