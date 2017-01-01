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Bursa'da bebek yüzlü dolandırıcı yakayı ele verdi

Gözaltına alınan şüpheli Ö.Ş.'nin yaşlı kadınların yanına yaklaşıp ihtiyacı olduğu kadar parayı verip geri kalanı kendi hesabına aktarıp oradan çektiği ortaya çıktı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:36:20 Güncelleme: 11:39:03 İHA

Bursa'da yaşlı vatandaşları yardım etme bahanesi ile bankamatik önünde bekleyerek dolandıran bebek yüzlü dolandırıcı yakalandı.

İHA'nın haberine göre, olay geçtiğimiz hafta meydana geldi. Bir bankanın ATM' sinden para çekmeye çalışan yaşlı kadın Ö.Ş.'den yardım istedi. Bir süre sonra hesabından başka hesaba para aktarıldığını ve dolandırıldığını fark eden yaşlı kadın polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği soruşturma başlattı. Gözaltına alınan şüpheli Ö.Ş.'nin (26) yaşlı kadınların yanına yaklaşıp ihtiyacı olduğu kadar parayı verip geri kalanı kendi hesabına aktarıp oradan çektiği ortaya çıktı.

Daha önceden de değişik suçlardan cezası olduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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