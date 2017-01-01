Eskişehir'de fotoğraf çektirirken akıma kapılan genç kız öldü

Eskişehir'de tren vagonu üstünde hatıra fotoğrafı çektirmek isterken yüksek gerilim hattından akıma kapılan genç kız öldü.



Alınan bilgiye göre, dün Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki Enveriye Tren İstasyonu'nda duran yük treni vagonunun üstünde fotoğraf çektirirken akıma kapılarak ağır yaralanan Ebru Demir (16), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Ankara Numune Hastanesi'ne sevk edilirken Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında ambulansta hayatını kaybetti.

ARKADAŞINI KURTARMAK İSTERKEN YARALANDI



Arkadaşını kurtarmak isterken yaralanan Ekrem Lale'nin (17) ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.



Bu arada, Şehit Hasan Önal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Ebru Demir'in arkadaşları acı haber üzerine üzüntülü anlar yaşadı. Öğrenciler, arkadaşlarının fotoğrafını yakalarına taktı.