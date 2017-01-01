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Sürüdeki kazlar yaralanan yavruların başından ayrılmadı

Sürüdeki diğer kazlar yaralanan yavru kazların başına gelerek dakikalarca bekledi

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:48:49 Güncelleme: 16:50:31 AA

Diyarbakır-Bingöl karayolunda bir aracın çarpması sonucu yaralanan iki yavru kazın başından diğer kazlar dakikalarca ayrılmadı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Abalı köyü mevkisinde sürü halinde yolun karşısına geçmeye çalışan kazlara henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir araç çarptı. Kazada iki yavru kaz ayaklarından yaralandı.

Bu sırada sürüdeki diğer kazlar yaralanan yavru kazların başına gelerek dakikalarca bekledi. Yolda geçen bir sürücü tarafından fark edilmesi üzerine yaralanan kazlar yol kenarına bırakıldı.

Daha sonra sahipleri tarafından kazlar bulundukları yerden alındı.

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