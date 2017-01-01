İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikanın yağ depolarında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında zaman zaman meydana gelen patlamalar paniğe neden oldu. Yangın kontrol altına alınırken fabrikada maddi hasar meydana geldi.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikada saat 16.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yağ depolarının olduğu bölüme sıçradı. Depoların da tutuşmasıyla tüm fabrika biranda alevler içinde kaldı. Yer yer patlamaların meydana geldiği yangın nedeniyle gökyüzünü yoğun bir duman bulutu kapladı.

Fabrika çalışanları durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri gönderildi. Kısa sürede fabrikaya gelen ekipler yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında ölen yada yaralanan olmazken fabrikada maddi hasar meydana geldi.