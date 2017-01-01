Esenyurt'ta mesajlı tuzak

Esenyurt'ta, Cengiz U., eşine sarkıntılık yaptığını öne sürdüğü tekstilciye, eşinin cep telefonundan mesaj göndererek eve çağırdı. U., eve gelen tekstilci Emre B.'yı tabancayla vurarak öldürdü.



Habertürk Haber Merkezi'nden Müslim Sarıyar'ın aktardığı bilgilere göre, olay Esenyurt, Örnek Mahallesi'nde 20 Mayıs günü meydana geldi. Tekstil işi yapan Emre B., (31) Hülya U.'ya (27) bazı ürünlerin parçalarını evde yapması için veriyordu. Hülya U. da siparişleri tamamladığı zaman Emre B.'ye ürünleri evden teslim ediyordu. Önceki gece Cengiz U., eşinin cep telefonuna gelen mesajı gördü. Gelen mesajda tekstilcinin eşine sarkıntılık yaptığını, eşiyle birlikte olmak için baskı yaptığını farketti. Hülya U., Emre B.'nin bir süredir kendisini rahatsız ettiğini, kendisinden uzak durması gerektiğini söylemesine rağmen mesajlara devam ettiğini söyledi.



MESAJLA GELEN ÖLÜM

Cengiz U., sabah eşinin cep telefonundan Emre B.'ye mesaj gönderdi. Mesajda eşinin olmadığını, müsait olduğunu, eve gelebileceğini yazdı. Cengiz U., eşi rolüne girerek gönderdiği mesaja çabuk karşılık buldu. Öğlen saat 11.00 sıralarında Emre B. eve geldi. Cengiz U., içeri çektiği Emre B.'ye önce tokat attı ardından da tabancasını çıkartarak ateş etti. Emre B., olay yerinde hayatını kaybetti. Cengiz U. polise teslim oldu. Esenyurt Asayiş Büro Amirliği'ndeki ifadesinin ardından U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.