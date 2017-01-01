Aileyi koruyan dizilere destek verilecek

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, aile dizilerine verilecek desteğe ilişkin kriterlerin belirlenmesi için RTÜK ile görüşmelere başladı. OHAL kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile aile ve çocuklara yönelik dizilerin desteklenmesi kararlaştırılmıştı. KHK’da, ailenin ve çocukların korunması ilkesi gözetilerek, ailenin bütünlüğü ve sürekliliği ile çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimlerini destekleyecek nitelikteki yapım ve dizilerin destekleneceği belirtilmişti. Bu destek, RTÜK’ün bir önceki yıl TV ve radyolara verdiği idari para cezalarının yüzde 20’sinden oluşacak.

Gazete Habertürk'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, “Bundan sonra yapımcılarımız bu destekle birlikte aile değerlerinin korunduğu diziler yaparlar. Ailecek hep birlikte inşallah dizi izleyebiliriz” diye konuştu. RTÜK’ün 2016 yılı vatandaş bildirimleri raporuna göre geçen yıl dizilere yönelik 16 bin 881 şikâyet geldi. Bunlardan 5 bin 282’sinde dizilerle ilgili “Genel ahlak, manevi değerler ve ailenin korunması ilkesine aykırı” denildi.