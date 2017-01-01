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Tokat Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın

Çıkış nedeni bilinmeyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

23 Mayıs 2017 Salı, 09:36:45 Güncelleme: 09:38:25 DHA

Tokat Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir marketler zincirinin deposunda sabah saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

OSB'de faaliyet gösteren bir marketler zincirinin deposunda saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede alevler tüm binayı sardı. Yangını fark eden güvenlik görevlisi, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine sevk edilen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İşyeri çalışanları korku dolu gözlerle yangının söndürme çalışmalarını izledi. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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