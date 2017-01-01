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Kadıköy'de yangın çıkan evde ceset bulundu

Ekipler, alt katta biriken çöplerin arasında, daha önce öldüğü belirtilen ve çürümeye başladığı görülen cesetle karşılaştı

23 Mayıs 2017 Salı, 10:40:03 Güncelleme: 11:11:49 AA

Kadıköy'de bir evde çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri, daha önce öldüğü belirlenen bir kadının cesedini buldu.

Edinilen bilgiye göre, Caferağa Mahallesi Neşe Sokağı'ndaki 4 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangını büyümeden kontrol altına alan itfaiye ekipleri, daha sonra duman tahliyesi yaptı.

ÇÜRÜMEYE BAŞLAMIŞ HALDE BULUNDU

Evde yaşayan ve akıl sağlığının yerinde olmadığı belirtilen Asuman Nur Cezairlioğlu, itfaiye ekiplerinin çalışmasını dışarıdan izledi. Çalışmaların ardından evde inceleme yapan ekipler, alt katta biriken çöplerin arasında, daha önce öldüğü belirtilen ve çürümeye başladığı görülen Cezairlioğlu'nun annesi Sevgi İzmirli'nin cesediyle karşılaştı.

Ceset, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Bina sakinleri, İzmirli'yi uzun süredir görmediklerini belirterek, çok miktarda çöp biriken evden gelen kokudan da rahatsızlık duyduklarını söyledi.

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