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Aydın'da jandarma önünde hareketli anlar

Jandarma aracına çarpan şahsın niyeti, alkol kontrolünden sonra ortaya çıktı

23 Mayıs 2017 Salı, 11:42:16 Güncelleme: 12:00:03 İHA

Aydın'da gece yarısı jandarma önünde hareketli anlar yaşandı. Jandarma aracına çarpan bir sürücünün kaza yapmadığı, gözaltına alınan yakınını kaçırmak amacıyla jandarma otosuna çarptığı belirlenince, şahıs gözaltına alındı.

İHA'nnı haberine göre; Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler ölümlü trafik kazasına neden olduğu gerekçesi ile yakalaması olan bir şahsı İncirliova Acarlar Mahallesi'nde yakalayıp gözaltına aldı. Gözaltına aldığı şahsı karakola getirmekte olan jandarma aracına Orgeneral Eşref Bitlis Kavşağı yakınlarında bir araç çarptı.

YAKININI KAÇIRACAKMIŞ

İlk etapta kaza olduğu değerlendirilen olayda jandarma aracına çarpan aracın şoförü alkol muayenesi için hastaneye götürüldü. Polis ve jandarmanın ortak hareket ettiği olayda kaza yapan sürücünün alkollü olacağı düşünülürken, yapılan alkol kontrolünde sürücüde alkole rastlanmadı. Sürücünün yapılan sorgulamasında, jandarmanın gözaltına aldığı şahsın yakını olduğu, yakınını jandarmanın elinden almak için jandarma aracına çarptığı öğrenildi. Bunun üzerine jandarma kasten aracına çarpan sürücüyü de gözaltına aldı. Suç amacıyla kullanılan araç da olaydan sonra çekici ile bölgeden alınıp yediemine teslim edildi.

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