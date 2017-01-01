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TEOG sonuçları ne zaman açıklanacak?

TEOG sınavı sonrasında öğrenciler heyecanla TEOG sonuçlarını beklemeye başladı. Peki TEOG sonuçları ne zaman açıklanacak? TEOG sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte TEOG hakkında tüm detaylar...

23 Mayıs 2017 Salı, 12:01:06 Güncelleme: 12:05:38

26-27 Nisan tarihlerinde ülke genelinde binlerce sekizinci sınıf öğrencisinin katılımıyla tamamlanan TEOG sınavı sonrasında öğrenciler heyecanla TEOG sonuçlarını beklemeye başladı. Peki TEOG sonuçları ne zaman açıklanacak? TEOG sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte TEOG hakkında tüm detaylar...

TEOG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB), tarafından düzenlenen ve Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerinden yapılan sınavlar 26-27 Nisan tarihlerinde tamamlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda yer alan resmi bilgiye göre, TEOG sınav sonuçları Haziran ayı içerisinde belli olacak ve öğrenciler sınavda kazandıkları puanları öğrenebilecekler.

Öğrenciler, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından aldıkları puana göre, puanlarının uygun olduğu liseye tercih yapabilecekler.

TEOG SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TEOG sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden öğrencilerin erişimine açılmaktadır. Öğrenciler, sonuç ekranında kendilerinden istenen bilgileri yazarak TEOG sonuçlarına erişebilmektedir.

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EBA haricinde TEOG sonuçları başka bir yerden öğrenilemez.

Öğrenciler sınav sonuçlarının ardından tercih işlemini yapacak. Puanlarının yettiği liselere tercih yapacak olan öğrenciler, tercih sonuçlarının açıklanmasıyla kazandıkları liseye yerleşim işlemlerini tamamlayacak. Böylece 2017 TEOG süreci tamamen sonlanmış olacak.

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