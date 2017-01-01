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Yeni Şafak yazarı Akif Emre hayatını kaybetti

60 yaşındaki Emre, kalp krizi sonucu vefat etti

23 Mayıs 2017 Salı, 12:42:32 Güncelleme: 13:39:51 AA

Yeni Şafak Gazetesi köşe yazarı Akif Emre (60), kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Akif Emre'nin Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı "Haberiyat.com" sitesi sahibi Yazı İşleri Müdürü Hamit Kardaş, Emre'nin Beşiktaş'taki ofisinde vefat ettiğini söyledi.

Haber toplantısı için saat 10.30 Emre'nin odasına gittiği belirten Kardaş, "Odaya girdiğimde koltuğa yığılmıştı. Ambulansa haber verdik. 40 dakika boyunca müdahale etti. Ellerinden geleni yaptılar. Akif beyi kaybettik." dedi.

Akif Emre'nin vefat haberinin ardından Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından açıklama yaptı.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 8 dakika önce
    allah rahmet eylesinnn
  • Misafir 12 dakika önce
    taraf olduğunuz dava ne Allah günahlarınızı affetsin. GÜNAHLARINIZ SAYMAKLA NBİTMEZ.
  • Misafir 45 dakika önce
    Allah rahmet eylesin. Tarafı olduğu dava şahidi olsun
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