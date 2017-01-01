Yeni Şafak yazarı Akif Emre hayatını kaybetti

Yeni Şafak Gazetesi köşe yazarı Akif Emre (60), kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.



Akif Emre'nin Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı "Haberiyat.com" sitesi sahibi Yazı İşleri Müdürü Hamit Kardaş, Emre'nin Beşiktaş'taki ofisinde vefat ettiğini söyledi.



Haber toplantısı için saat 10.30 Emre'nin odasına gittiği belirten Kardaş, "Odaya girdiğimde koltuğa yığılmıştı. Ambulansa haber verdik. 40 dakika boyunca müdahale etti. Ellerinden geleni yaptılar. Akif beyi kaybettik." dedi.

Akif Emre'nin vefat haberinin ardından Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından açıklama yaptı.

— Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) May 23, 2017