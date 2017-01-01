Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşuyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

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Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları;

"Büyük Çerkez göçünde hayatını kaybedenleri anıyoruz, Allah'tan rahmet diliyoruz. Kuşkusuz güzel haberler de var. Fenerbahçe'nin Avrupa Basketbol Ligi kupasını kazanması bizi mutlu etti. Beşiktaş alırsa Beşiktaşlıyız, Trabzon alırsa Trabzonluyuz, Galatasaray alırsa Galatasaraylıyız. Fenerbahçe'nin başarısı konusunda da hepimiz bir araya geldik ve Fenerbahçe'nin başarısını kutluyoruz."

"TAŞERON İŞÇİSİ 21. YÜZYILIN KÖLESİDİR"

"CHP grubunun bir özelliği var, toplumun en zayıf kesimlerini ısrarla biz dile getiririz. Bazen CHP grubunda, bazen TBMM Genel Kurulu'nda bazen de Türkiye'nin herhangi bir yerinde. Taşeron işçisi 21. yüzyılın kölesidir. Bu kölelik anlayışına karşı çıkacağız. Sizin haklarınızı her yerde dile getireceğiz. Ramazan geliyor, işverene sesleniyorum; 28 işçiyi yeniden işe al. İşlerine son vermek vicdanın kaldıracağı bir şey değildir. Saygıdeğer iş adamından bekliyoruz."

19 MAYIS KUTLAMALARI

"19 Mayıs ne kadar görkemli kutlanırsa birlikteliğimiz o kadar güçleniyor. Kurtuluş Savaşımızın başlangıcı olan 19 Mayıs'ı hep birlikte kutluyoruz. Her karışında şehitlerimiz var Çanakkale'nin. Bir adam çıktı bir anlaşmaya imza attı geçilmez denilen Çanakkale, aynı düşman gemileri tarafından geçildi Marmara'ya gelindi ve Dolmabahçe'nin önüne demirlediler. Neden hep tek adam rejimine karşı çıktık, işte bunun için. Gazi Mustafa Kemal, 16 Mayıs 1919'da o gemileri gördüğünde der ki; Geldikleri gibi gidecekler. Ve 19 Mayıs'ta Samsun'a çıktı. Amasya'ya gitti, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi ve Ankara'da TBMM'nin açılışı. Biz bu töreni tarihimizi hatırlayarak kutlamak istiyoruz."

İSTANBUL VALİSİ'NE 19 MAYIS TEPKİSİ

"Valilik Beşiktaş Belediyesi'nin 19 Mayıs törenlerine, yürüyüşüne izin vermedi. Belediye Başkanımız bütün gazetelere tam sayfa ilan verdi. Bunun üzerinde "toplumu tahrik edici ve kamu düzenini bozan ilan verdiğin için" gerekçesiyle soruşturma açıldı. Sen kim oluyorsun Vali Bey. Diğer belediyelere izin veriyorsun, valiysen valiliğini yapacaksın. Bize sarayın valisi değil, devletin valisi lazım."

SÖZCÜ GAZETESİNE OPERASYON TEPKİSİ

"Sözcü gazetesine de operasyon yapıldı. "Suçlama, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse iştirak", "FETÖ'ye üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek". Sözcü gazetesini FETÖ ile suçlamak aklın kabul edeceği bir şey değil. Sözcü gazetesi halkın sözcüsüdür arkadaşlar. Halk adına yayın yapar. Sözcü gazetesi Atatürkçülükten, demokrasiden, uygarlıktan ödün vermeyen bir gazetedir. Sözcü gazetesinin yazarları kalemini satmayan ve dik duran, onurlu yazarlardır. Sözcü gazetesinin sürekli denetlendiğini biliyoruz ama açığını bulamazlar. Yazarlarına sansür uygulamayan ender gazetelerden birisidir. İhale peşinde koşmaz Sözcü gazetesi. 'İktidara yalakalık yapalım da malı götürelim' kimliği ve kişiliği de yok. Kamu bankaları bütün uyduruk gazetelere ilan verirler ama Sözcü'ye ilan vermezler. THY okunamayan ne kadar gazete varsa tomar tomar alır onlar okunmaz ama Sözcü gazetesini THY'ye bile sokmazlar. Bu adalet midir? Ne Cumhuriyet gazetesini susturabilirsiniz ne de Sözcü'yü susturabilirsiniz. Cumhuriyet gazetesi için bir FETÖ'cü savcı buldular davayı ona açtırdılar. Sözcü için de dosya boş açamıyorlar, sonunda bir savcı buldular. Savcı kardeşim, sen sarayın savcısısın. Sen Cumhuriyet Savcısı değilsin. Cumhuriyet Savcısı yasalara bakar. Savcı iktidarın maşası olmaz."