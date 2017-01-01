ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
HDP
GÜNDEM

HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay ilk kez kürsüde

Kemalbay, HDP'nin 3. Olağanüstü Kongresi'nde eş genel başkanlığa seçilmesinin ardından katıldığı ilk HDP TBMM Grup Toplantısı'nda gündemdeki konuları değerlendirdi.

23 Mayıs 2017 Salı, 14:54:30 Güncelleme: 14:55:49 AA

HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, AK Parti'nin 3. Olağanüstü Kongresi'nin afişlerinde "demokrasi ve değişim" ifadelerine yer verildiğini belirterek, "Sanki öyle bir derdiniz mi var? Kongreden çıka çıka ezel ebet, müebbet bir OHAL çıktı." iddiasında bulundu.

İngiltere'nin Manchester kentindeki konser salonunda gerçekleşen terör saldırısını kınayan Kemalbay, "İngiltere'deki bu saldırı, insanlık düşmanı IŞİD barbarlığına karşı mücadelenin güçlendirilerek daha da yükseltilmesi gerektiğini bize bir kez daha göstermiştir. Bu vesileyle IŞİD barbarlığına karşı mücadele eden tüm güçleri burada selamlamak istiyorum." diye konuştu.

Zorunlu bir kongre gerçekleştirdiklerini dile getiren Kemalbay, zorunlu kongreyi fırsata çevirerek bundan sonra yollarına devam etmek istediklerini söyledi.

Dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin süreci ve HDP'liler hakkında hazırlanan fezlekeleri anlatan Kemalbay, "Bu ülkede cezaevlerinde anneleriyle yaşayan 560 çocuk var. Bu sayı birkaç gün sonra 561 olacak. Çünkü cezaevinde tutulan Muş Milletvekilimiz Burcu Çelik, üç yaşındaki çocuğunu yanına almak için başvuru yaptı." dedi.

"YENİ TESCİL YAPAN ESNAF SAYISINDA DÜŞÜŞLER OLDU"

Kemalbay, yeni tescil yapan esnaf sayısında düşüşler olduğunu, esnaf sayısının en çok Şırnak, Adıyaman, Zonguldak, Hakkari ve Ankarada azaldığını öne sürdü. Kemalbay, şöyle devam etti:

"Bizden bir gün sonra AKP kongresini yaptı. Erdoğanın konuşmasına baktığımızda hep kan, savaş, ölüm, öfke, çatışma, kutuplaşma vardı. Erdoğan, 2002'de AKP'nin ilk yaptığı iş olarak hep OHAL'i kaldırmakla övündü. Şimdi aynı kongrede bas bas bağırarak, OHAL'i savunuyor ve kaldırmayacağını söylüyor. Sayın Recep Tayyip Erdoğan işte döndünüz, dolaştınız, aynı yere geldiniz. AKP Genel Başkanı Erdoğan, Çevik Bir, Mehmet Ağar neredeyse o noktaya geldi. Kongreye giderken afişlerine demokrasi ve değişim yazdılar. Sanki öyle bir derdiniz mi var? Kongreden çıka çıka ezel ebet, müebbet bir OHAL çıktı."

KIDEM TAZMİNATI

İşverenlere sağlanan teşviklerle işsizlik rakamlarının düşürüleceğinin iddia edildiğini belirten Kemalbay, AK Parti'nin aynı zamanda işsizliğin, pahallılığın ve ekonomiyi büyütememenin yarattığı öfkelerden kaçmak için OHAL'e muhtaç olduğunu ileri sürdü. Kıdem tazminatının bir yük olarak görüldüğünü dile getiren Kemalbay, güvenli çalışmanın öneminin herkes için çok büyük olduğunu, işsizliğin doruğa çıktığı bir dönemde işçilerin yegane güvence kırıntısı olan kıdem tazminatının kaldırılmasının güvencesizliği büyüten bir sonuç yaratacağını savundu.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen ve açlık grevi yapan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın gözaltına alındığını anımsatan Kemalbay, bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Kemalbay, "Bu ülkeyi düze çıkarabilmek için demokrasi, barış isteyenler olarak birbirimizle bir araya gelmeliyiz ve birbirimizin derdini anlayabilmeliyiz. Birbirimize dokunabilmeliyiz. Çok güçlü bir demokrasi mücadelesini el birliğiyle de inşa edebilmeliyiz. Önümüzde böyle bir görev bizleri bekliyor. Korkuya ve parçalanmaya karşı, direnç, sevgi ve güven yolumuzu aydınlatacaktır." ifadesini kullandı.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Sırrı Süreyya Önder siyaseti bırakıyor
GÜNDEM

Sırrı Süreyya Önder siyaseti bırakıyor
RTÜK'te Mevhibe İnönü'ye hakaret tartışması
GÜNDEM

RTÜK'te Mevhibe İnönü'ye hakaret tartışması
9 milletvekiline ait 10 dokunulmazlık dosyası Meclis'te
GÜNDEM

9 milletvekiline ait 10 dokunulmazlık dosyası ...
HDP'li vekiller AYM Başkanı Zühtü Arslan ile bir araya geldi
GÜNDEM

HDP'li vekiller AYM Başkanı ile görüştü
HSK'ya üye seçiminde MHP'ye 2 kontenjan: 1 avukat, 1 Yargıtay üyesi
GÜNDEM

HSK seçimi bugün! MHP'ye 2 kontenjan
HDP Iğdır İl Başkanı tutuklandı
GÜNDEM

HDP Iğdır İl Başkanı tutuklandı
Erdoğan ve Gül diplomaları birlikte takdim etti
GÜNDEM

GÜL AİLESİNİN MUTLU GÜNÜ!

Ankara'da öğrenci servisi devrildi
GÜNDEM

ANKARA'DA ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ: 10 YARALI
Spiker Kübra Eken'i kasten yaralama davasına devam edildi
GÜNDEM

"DIŞARIDA OLMASI ACIMA ACI KATMAKTADIR"
Samsun'da bir kişi öldürmeye teşebbüs ettiği sevgilisinden mahkemede özür diledi
GÜNDEM

4 KEZ BIÇAKLADI! "HANIMEFENDİDEN ÖZÜR DİLERİM"
Kemal Kılıçdaroğlu: 15 Temmuz karşı darbe girişimidir
GÜNDEM

KEMAL KILIÇDAROĞLU: 15 TEMMUZ KARŞI DARBE GİRİŞİMİDİR
Yeni Şafak yazarı Akif Emre hayatını kaybetti
GÜNDEM

YENİ ŞAFAK YAZARI AKİF EMRE HAYATINI KAYBETTİ