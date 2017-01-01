HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay ilk kez kürsüde

HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, AK Parti'nin 3. Olağanüstü Kongresi'nin afişlerinde "demokrasi ve değişim" ifadelerine yer verildiğini belirterek, "Sanki öyle bir derdiniz mi var? Kongreden çıka çıka ezel ebet, müebbet bir OHAL çıktı." iddiasında bulundu.

İngiltere'nin Manchester kentindeki konser salonunda gerçekleşen terör saldırısını kınayan Kemalbay, "İngiltere'deki bu saldırı, insanlık düşmanı IŞİD barbarlığına karşı mücadelenin güçlendirilerek daha da yükseltilmesi gerektiğini bize bir kez daha göstermiştir. Bu vesileyle IŞİD barbarlığına karşı mücadele eden tüm güçleri burada selamlamak istiyorum." diye konuştu.

Zorunlu bir kongre gerçekleştirdiklerini dile getiren Kemalbay, zorunlu kongreyi fırsata çevirerek bundan sonra yollarına devam etmek istediklerini söyledi.

Dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin süreci ve HDP'liler hakkında hazırlanan fezlekeleri anlatan Kemalbay, "Bu ülkede cezaevlerinde anneleriyle yaşayan 560 çocuk var. Bu sayı birkaç gün sonra 561 olacak. Çünkü cezaevinde tutulan Muş Milletvekilimiz Burcu Çelik, üç yaşındaki çocuğunu yanına almak için başvuru yaptı." dedi.

"YENİ TESCİL YAPAN ESNAF SAYISINDA DÜŞÜŞLER OLDU"

Kemalbay, yeni tescil yapan esnaf sayısında düşüşler olduğunu, esnaf sayısının en çok Şırnak, Adıyaman, Zonguldak, Hakkari ve Ankarada azaldığını öne sürdü. Kemalbay, şöyle devam etti:

"Bizden bir gün sonra AKP kongresini yaptı. Erdoğanın konuşmasına baktığımızda hep kan, savaş, ölüm, öfke, çatışma, kutuplaşma vardı. Erdoğan, 2002'de AKP'nin ilk yaptığı iş olarak hep OHAL'i kaldırmakla övündü. Şimdi aynı kongrede bas bas bağırarak, OHAL'i savunuyor ve kaldırmayacağını söylüyor. Sayın Recep Tayyip Erdoğan işte döndünüz, dolaştınız, aynı yere geldiniz. AKP Genel Başkanı Erdoğan, Çevik Bir, Mehmet Ağar neredeyse o noktaya geldi. Kongreye giderken afişlerine demokrasi ve değişim yazdılar. Sanki öyle bir derdiniz mi var? Kongreden çıka çıka ezel ebet, müebbet bir OHAL çıktı."

KIDEM TAZMİNATI

İşverenlere sağlanan teşviklerle işsizlik rakamlarının düşürüleceğinin iddia edildiğini belirten Kemalbay, AK Parti'nin aynı zamanda işsizliğin, pahallılığın ve ekonomiyi büyütememenin yarattığı öfkelerden kaçmak için OHAL'e muhtaç olduğunu ileri sürdü. Kıdem tazminatının bir yük olarak görüldüğünü dile getiren Kemalbay, güvenli çalışmanın öneminin herkes için çok büyük olduğunu, işsizliğin doruğa çıktığı bir dönemde işçilerin yegane güvence kırıntısı olan kıdem tazminatının kaldırılmasının güvencesizliği büyüten bir sonuç yaratacağını savundu.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen ve açlık grevi yapan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın gözaltına alındığını anımsatan Kemalbay, bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Kemalbay, "Bu ülkeyi düze çıkarabilmek için demokrasi, barış isteyenler olarak birbirimizle bir araya gelmeliyiz ve birbirimizin derdini anlayabilmeliyiz. Birbirimize dokunabilmeliyiz. Çok güçlü bir demokrasi mücadelesini el birliğiyle de inşa edebilmeliyiz. Önümüzde böyle bir görev bizleri bekliyor. Korkuya ve parçalanmaya karşı, direnç, sevgi ve güven yolumuzu aydınlatacaktır." ifadesini kullandı.