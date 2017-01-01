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Sözcü gazetesi mali işler müdürü Yonca Yücekaleli gözaltına alındı

Savcılığa teslim olan Yücekaleli, soruşturmayı yürüten savcılığın talimatı üzerine gözaltı işlemi yapılarak emniyete gönderildi

23 Mayıs 2017 Salı, 16:41:48 Güncelleme: 16:57:21 AA

Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay ile çalışanlarına yönelik FETÖ'ye üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işledikleri iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı bulunan gazetenin mali işler müdürü Yonca Yücekaleli savcılığa teslim oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı bulunan gazetenin mali şube müdürü Yonca Yücekaleli avukatıyla birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Savcılığa teslim olan Yücekaleli, soruşturmayı yürüten savcılığın talimatı üzerine gözaltı işlemi yapılarak emniyete gönderildi.

ULU VE OLGUN GÖZALTINA ALINMIŞ, AKBAY'IN YURT DIŞINDA OLDUĞU BELİRTİLMİŞTİ

Soruşturma kapsamında, muhabir Gökmen Ulu ile gazetenin internet sitesinin müdürü Mediha Olgun geçen hafta sonu gözaltına alınarak emniyete götürülmüştü. Gazetenin sahibi iş adamı Burak Akbay'ın ise yurt dışında olduğu belirtilmişti.

Ayrıca söz konusu 4 kişinin ikametinde hakimlikçe alınan karar doğrultusunda arama işlemi de yapılmıştı.

 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 11 dakika önce
    faşist dediğin budur. nazi olacak kafa yok bunlarda ama faşizmi süper beceriyorlar.
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