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Pendik'te patlamamış top mermisi bulundu

Bomba imha ekipleri çeşitli incelemeler yaptıktan sonra, patlamamış top mermisini alarak imha edecekleri merkeze götürdü

23 Mayıs 2017 Salı, 16:49:34 Güncelleme: 16:54:34 AA

Pendik'te bir mezarlıkta patlamamış top mermisi bulundu. Kaynarca Koca Mezarlığı'nda mezar yeri kazan bir görevli, patlamamış top mermisi bulunca polis ihbar hattına bilgi verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alarak bomba uzmanı ekiplerini çağırdı.

İMHA İÇİN GÖTÜRÜLDÜ

Bomba imha ekipleri çeşitli incelemeler yaptıktan sonra eski zamanlardan kalan patlamamış top mermisini alarak imha edecekleri merkeze götürdü.

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