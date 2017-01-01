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'Fikirtepe'de Yıkım' operasyonu

470 polisin katıldığı operasyonda 35 noktada sıkı denetimler sonucu şüpheli şahıslar gözaltına alındı

23 Mayıs 2017 Salı, 20:09:51 Güncelleme: 20:30:22 İHA

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Fikirtepe Mahallesinde 470 personelin katılımıyla asayiş ve narkotik uygulaması yapıldı.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelinin katılımı ile Fikirtepe Mahallesinde 470 personelin katılımıyla geniş çaplı bir uygulama gerçekleştirdi.



'Fikirtepe'de Yıkım' adı verilen helikopter destekli uygulamada polis ekipleri 35 noktada sıkı bir denetim gerçekleştirdi.

Şüpheli şahısları ve araçları durdurarak üst araması ve GBT kontrolü yapan polis ekipleri 97 metruk binada da aramalar gerçekleştirdi.



Hakkında arama kaydı bulunan ve şüpheli şahısların gözaltına alındığı uygulamada uyuşturucu madde de ele geçirildi.

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