Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından, Meslek Yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları için gerçekleştirilen 2017 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları yarın başlıyor. Peki 2017 DGS başvuruları nasıl yapılır? DGS başvuru ücreti ne kadar? DGS'ye kimler başvuru yapabilir? İşte merak edilen soruların yanıtı...

DGS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR? 2017



2017 DGS başvuruları 24 Mayıs - 01 Haziran 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Sınava girmek isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Başvurular, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresinden gerçekleştirilecek.

Adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Adaylar, sınav ücretini 2017-DGS Kılavuzunun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır.

Sınav ücreti ödeme işlemleri 02 Haziran 2017 tarihinde, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için saat 23.59’da sona erecektir.

SINAV ÜCRETİ: 80,00 TL

BAŞVURU HİZMETİ ÜCRETİ: 3,00 TL

SINAV ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR

*Akbank’ın tüm şubeleri, ATM veinternetbankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

*Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri veinternetbankacılığı (KKTC’den başvuracakadaylar hariç)

*Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internetbankacılığı

*Halkbank ATM,internetbankacılığı ve şubeler

*Ziraat Bankası sadeceinternetbankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’denücret yatırılmaz.)

SINAVA KİMLER BAŞVURABİLİR?



Meslek yüksekokulları ve açıköğretim önlisans programlarından mezun olanlar DGS'ye girebilir. Sınavın yapıldığı yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adayların da başvuru hakkı var.

KKTC meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurtdışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS’ye başvurabilir. Gerek merkezi yerleştirme gerekse özel yetenek sınavıyla öğrenci alan meslek yüksekokulu son sınıf öğrencileri ve mezunları da eğer alanlarında lisans programı yapmak istiyorsa DGS'ye başvurmak zorunda.