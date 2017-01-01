Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından düzenlenen Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (e-YDS) için sınav giriş yerlerini gösteren sınav giriş belgesi yayınlandı. Peki e-YDS sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? e-YDS sınavı saat kaçta? İşte tüm detaylar...

e-YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

27 Mayıs 2017 tarihinde yapılacak olan e-YDS 2017/5 için sınav giriş yerlerini gösteren sınav giriş belgesi ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Sınava katılım sağlayacak olan vatandaşlar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. Kimlik No ve Aday Şifresi ile giriş yaparak sınav giriş belgesini edinebilecekler.

e-YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM'den uyarı

ÖSYM, internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada sınav saatleriyle ilgili adayları bir kez daha uyardı. ÖSYM, yaptığı duyuruya "Sınav, saat 14:30’da başlayacak olup sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır.Saat 14:15’ten sonra adaylar, sınav binalarına alınmayacaklardır." ibarelerini de ekledi.

Aynı zamanda sınava girecek olan adaylara yanlarında bulundurmaları yasak olan ve yanlarında bulundurmaları gereken araç-gereçler hakkında bilgi verildi;

● Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava gireceğiniz binaya getirmeyiniz.

● Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirsiniz. Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur.

● Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, süresi geçerli pasaport veya pembe/mavi kartlar dışındaki sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla tanıyabilmelerini sağlayacak, sınav görevlilerinde adayı tanımada tereddüt oluşturmayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır.