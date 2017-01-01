ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Trabzon
GÜNDEM

Trabzon'da kuyudaki ceset, su kokunca bulundu

Kuyudan gelen su kötü kokunca fark edilen cesedin 15 gündür burada bulunduğu belirlendi

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:29:41 Güncelleme: 14:38:09 AA

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde su kuyusunda ceset bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Mersin Mahallesi'nde, Adem Kara'ya (47) ait evin bahçesini sulayan yakınları, koku üzerine suyun sağlandığı kuyuyu kontrol etti. Kuyu üzerine kapatılmış beton bloğu kaldıran yakınları, kuyuda ceset olduğunu görünce durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekiplerince kuyudan çıkarılan cesedin, yalnız yaşayan Adem Kara'ya ait olduğu tespit edildi. Yaklaşık 15 gündür kuyuda olduğu tahmin edilen ceset, ölüm nedeninin tespiti için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 1
  • Misafir 2 dakika önce
    İnşallah o suyu kimse içmemiştir.
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı
GÜNDEM

Meteorolojiden o illere sağanak yağış uyarısı
Maçka'da uzman çavuşu şehit eden o teröristler fotokapana yakalandı
GÜNDEM

İşte Maçka'da uzman çavuşu şehit eden o teröristler!
Trabzon'da teröristle çatışma! 1 asker şehit
GÜNDEM

Sümela Manastırı yakınında çatışma: 1 şehit!
Arazisinden geçen yolun parasını alamayınca yolu ulaşıma kapattı
GÜNDEM

Parasını alamayınca mahalle yolunu kapattı!
Karıştırılan çocuklar 4 yıl sonra gerçek ailelerine teslim edilecekler
GÜNDEM

4 yıl önce karıştırılan çocuklar için karar verildi!
Trabzon'da dayakçı üniversiteli kızlara uzaklaştırma cezası
GÜNDEM

Dayakçı üniversiteli kızların tutuklanma talepleri reddedildi ama. ...
İstanbul'da elektrikler saat kaçta, ne zaman gelecek?
GÜNDEM

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Amasya'da yem makinesine düşen adam feci şekilde can verdi
GÜNDEM

FECİ SON! HAYVANLARINA YEM VERMEK İSTEMİŞTİ
HDP'li Faysal Sarıyıldız ve Tuğba Hazer Öztürk'ün vekillikleri düşürülebilir
GÜNDEM

HDP'Lİ FAYSAL SARIYILDIZ VE TUĞBA HAZER ÖZTÜRK'ÜN VEKİLLİKLERİ DÜŞÜRÜLEBİLİR
Trabzon'da kuyudaki ceset, su kokunca bulundu
GÜNDEM

SUYUN KOKTUĞUNU FARK EDİNCE KORKUNÇ GERÇEK ORTAYA ÇIKTI!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rabbim hepimize Kur'anla yaşamayı nasip etsin
GÜNDEM

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: RABBİM HEPİMİZE KUR'ANLA YAŞAMAYI NASİP ETSİN
Hatay'da cinnet getiren polis, anne ve babasını öldürdü
GÜNDEM

CİNNET GETİREN POLİS, ANNE VE BABASINI ÖLDÜRDÜ!