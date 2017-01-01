Hatay'da cinnet getiren polis, anne ve babasını öldürdü

Hatay'da cinnet getiren polis memuru, anne ve babasını tabancasıyla öldürdü.

İstanbul'da görevli polis memuru Muhammed Ömer E. yıllık izne ayrılarak memleketi Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Aksaray Mahallesi'nde yaşayan ailesinin yanına geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle anne ve babasıyla tartışan Muhammed Ömer E, tabancasıyla babası Mustafa ve annesi Fatma E.'ye ateş etti.

GÖZALTINA ALINDI

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde anne ve babanın öldüğünü belirledi. Olay yerinde bulunan Muhammed Ömer E.'nin kolunda bıçak yarası tespit eden ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Çiftin cesedi incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumuna gönderilmek üzere Hatay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.