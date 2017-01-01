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Erdoğan'dan Ruhani'ye tebrik telefonu
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Erdoğan'dan Ruhani'ye tebrik telefonu

İran'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri, Ruhani'nin zaferiyle neticelenmişti

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:21:10 Güncelleme: 16:38:11 İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi seçimlerdeki başarısından dolayı tebrik etti.

İHA'nın haberine göre; Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani'yi bugün telefonla arayarak yeniden seçildiği görevinde başarılar diledi. İki liderin görüşmede Türkiye-İran ilişkilerini daha ileriye taşıma konusundaki kararlılıklarını vurguladıkları belirtildi.

İran'da geçtiğimiz cuma günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri, Ruhani'nin zaferiyle neticelenmişti.

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