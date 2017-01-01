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Diyarbakır'da koca vahşeti

Gözaltına alınan şüpheli Abdullatif K. ifadesinde eşini kendisini aldattığı gerekçesiyle öldürdüğünü söyledi

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:50:17 Güncelleme: 16:52:21 DHA

Diyarbakır'da Abdullatif K., 4 çocuk annesi eşi, 30 yaşındaki Şemsihan K.'yı kendisini aldattığı iddiasıyla 12 kurşun sıkarak öldürdü.

DHA'nnı haberine göre olay, dün saat 11.00 sıralarında merkez Kayapınar İlçesi Dünya Kavşağı'nda meydana geldi. Abdullatif K., kendisini aldattığını öne sürdüğü Şemsihan K.'nın  gögüs bölgesine 10, baş ve eline birer olmak üzere 12 el tabanca ile ateş ederek öldürüldü. Kaçan Abdullatif K., D Tipi Cezaevi Bölgesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde cinayette kullandığı öne sürülen tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan şüpheli Abdullatif K. ifadesinde eşini kendisini aldattığı gerekçesiyle öldürdüğünü söyledi. 

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