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Bakan Soylu'dan 'açlık grevi' açıklaması
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Soylu'dan 'açlık grevi' açıklaması: Eylemciler DHKP-C mensubu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açlık grevindeki Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın DHKP-C mensubu olduklarını söyleyerek "Birçok eylem altına imza atmışlar" dedi

25 Mayıs 2017 Perşembe, 10:13:06 Güncelleme: 10:48:44 HABERTURK.COM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da Vilayetler Hizmet Birliği Genel Kurulu'nun açılışında konuştu. Konuşmasında açlık grevindeki Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın tutuklanmaları hakkında açıklamalarda bulunan Soylu, iki ismin DHKP-C mensubu olduklarını belirterek ""Kusura bakmasınlar biz çocuklarımızı terörist olarak eğitilsinler diye okula göndermiyoruz" dedi. 

Bakan Soylu'nun açıklamasından satır başları;

"Siyaset terör örgütlerinin kuklaları olmamalı. Bir babanın evladını DHKP-C'den korumak için nasıl dövündüğünü, DHKP-C mensupları tarafından nasıl tehdit edildiğine hep bereber tanıklık ettik. Bu kişiler devletin maaş verdiği kişiler, biri öğretmenmiş biri de akademisyen kusura bakmasınlar biz çocuklarımızı terörist olarak eğitsinler diye okula göndermiyoruz."

"DHKP-C İLE ORGANİK BAĞI SÖZ KONUSU"

(Nuriye Gülmen) "Bu kişinin DHKP-C ile doğrudan bir organik bağı söz konusudur. Birçok eylem altına imza atmışlar.  Garip olan şey şu; bir kere doktora muayeneye gidiyorlar kendi istedikleri gibi rapor vermedi diye DHKP-C'nin gazetelerinden doktoru linç etmeye çalışıyorlar. 2 siyasi parti bu eylemi masum gibi göstermeye çalışan bir anlayış ortaya koyuyor. 

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça

"BU KARİYER ÇOCUKLARIMIZI EĞİTEN BİR ÖĞRETMEN İÇİN NORMAL Mİ?"

"Semih Özakça; bu kişinin silahlı terör örgütüne üye olma, kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek derecede kasten yaralama suçlarından yürüyen ceza davaları olduğunu kimse neden yazmıyor.  Açlık grevi eylemine başladığı günden itibaren toplam 14 kez gözaltına alınmış. Bu kariyer çocuklarımızı eğiten bir öğretmen için normal mi?" 

"GÖSTERİ VE EYLEMLER DE CABASI"

"Elinizi vicdanınıza koyun, böyle davaları olduğunu bildiğiniz bir öğretmene evladınızı emanet eder misiniz? Bu kadar suç kariyeri yüksek bir kişiye öğretmenlik, akla, vicdana uygun bir davranış mıdır? Devletin böyle bir kişiyi memur yapmasını herhalde kimse tasvip etmez. Bu iki ikişinin eylemine destek veren DHKP-C ve aşırı sosyalist unsurlarca yurt dışında yapılan gösteri ve eylemler de cabası. Kanada, Ottowa Parlamentosu önünde eylem yapılıyor bu iki kişi için. ABD'de Beyaz Saray önünde, Fransa'da Paris'te, Belçika'da Brüksel'de. Bunların Türkiye'nin menfaatleri için bir kez Beyaz Saray önüne gittiklerine kimse şahit olmuş değil."

"AİLELERİ İLE DE GÖRÜŞTÜK" 

"Terör örgütleri el birliğiyle Türkiye'nin dış dünyada yükselmesini engelleyebilmek için ellerinden gelen her şeylerini ortaya koyuyorlar. Ayrıca Yunanistan televizyonu ve BBC'de konuya ilişkin haber ve röportajlar yer alıyor. Batı cephesinde değişen bir şey yok. Yapılmak istenen algı çok açık ve nettir. Terörle mücadelemiz sulandırılmaya çalışılmaktadır. Olay nettir. DHKP-C'ye yönelik bir tutuklama söz konusudur. Hükümetimizden bunların aileleri ile de görüştük. Onlar söylediler; evlatlarımızı bu örgütlerin elinden kurtarın. Kurul oluşturuldu, orada her şey açık bir şekilde ortaya çıkarılacaktır. Teröre değil destek moral verene bile tahammülümüz yoktur." 

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YORUMLAR 38
  • Misafir 4 dakika önce
    bu bir ilk değil söz konusu muhalefet partisi daha öncede aynı hatayı yaptı, bir araştır be kardeşim. birileri yem atıyor sazan gibi hemen atlıyorlar.
  • Misafir 6 dakika önce
    Acimayin acimayin alacaklara
  • Misafir 7 dakika önce
    adamsın soylu reis geleceğin başkanı. arkandayız
  • Misafir 9 dakika önce
    adamın dibi
  • Misafir 10 dakika önce
    suleyman soylu buyuk adam.adam gibi adam.nerede terorist varsa kokunu kazacak.sonuna kadar destekliyoruz.bir ulkucu olarak akp yi sonuna kadar destekliyorum
  • Misafir 14 dakika önce
    Ben AKP'ye oy moy vermiyorum. Her türlü de eleştiri yapıyorum; ama burada sonuna kadar haklı bence. Bu tür adli olaylara karışmış kişilerin,çocuk ya da genç, hiç kimseye yönelik eğitim görevlisi olarak çalışması doğru değil bence.
  • Misafir 17 dakika önce
    Devlete ve millete zararı olan herkes vatan hainidir. Devlete ve millete düşmanlık besleyip terör estirenler bu millete hiçbirşey veremez. Terör ve teröristin savunulacak hiçbir yanı yoktur. Sayın soylu yaptığınız işleri millet olarak izliyoruz. Siz göre geldiğiniz günden beri iyi işler oluyor.
  • Misafir 19 dakika önce
    sonuna kadar sn ıc ıslerı bakanımız SULEYMAN SOYLU NUN arkasındayız
  • Misafir 19 dakika önce
    Bakan beyi destekliyorum.. söylediklerinin altına imza
  • Misafir 20 dakika önce
    tiplere bak hain oldukları suratlarından damlıyor
  • Misafir 21 dakika önce
    leninin markx in pislikleri
  • Misafir 23 dakika önce
    eline sağlık bakanım acımayın hak edene hak ettiğini verin
  • Misafir 24 dakika önce
    Sayın Soylu günaydın!... Bu şerefsizler günlerdir masum kisvesi altında eylem düzenliyorlar, (neredeyse ben bile masumiyetliklerine inanmak üzereydim) neden çıkıp bunları açıklamadınız? Adamlar çıkıyorlar bizim fetöyle hiç bir ilgimiz yok ama biz açığa alındık diyorlar ve siz de günlerdir sessizce izliyorsunuz bu tiyatroyu! Aynen de dediğin gibi Sayın Soylu, değil bu terör örgütlerinin destekçisi, sempatizanlarına bile tahammmülümüz yok! Şimdi günlerce açlık grevi yapıyoruz diye tiyatro yapanları şu gözaltında üç gün aç susuz bırakın da görsünler açlık nasıl oluyormuş... Sonuna kadar...
  • Misafir 24 dakika önce
    Teşekkürler Soylu Bakanım
  • Misafir 25 dakika önce
    bakan hakli ben ac olduklarina inanmiyorum
  • Misafir 26 dakika önce
    sakın acımayın acınacak hale düşersiniz.Hainlik edenin anasını ağlatın.
  • Misafir 26 dakika önce
    hellal olsun sayın soylu
  • Misafir 29 dakika önce
    bırakın gebersinler devlete isyan açmak neyin nesi
  • Misafir 30 dakika önce
    zaten açlık grevi yapmadıklarıda kesin 77 gün aç kalacaksın hala canın çıkmamış olacak bunlar olsa olsa rejim yapıyodurlar sen önce devlete ihanet edeceksin sonrada devlet beni işten attı işimi geri istiyorum diyeceksin hadi yürü hadi hadi
  • Misafir 31 dakika önce
    chp iyice zıvanadan çıktı yeminlen
  • Misafir 35 dakika önce
    Devletin maaşını yemeye gelince hepsi çok güzel yiyor. Gerek bunlar, gerek HDP'li vekiller. Devletten para almaya gelince, makam aracı almaya gelince varlar. Ama devletin varlığına doğrudan savaş açıyorlar utanmadan. Maaşını devletten al, ama devlete düşman ol. İnsanda azıcık şeref olur, azıcık gurur azıcık haysiyet olur.
  • Misafir 35 dakika önce
    Herkeze gerektigi gibi davranin aynen devam.
  • Misafir 36 dakika önce
    CHP'liyim bu teröristlere sahip çıkan vekillerden utanıyorum. bunların açlık grevi hak aramak gibi değil ışid zihniyetinden farksız intihar için
  • Misafir 37 dakika önce
    neden korkuyor çekiniyorsunuz atın görevden verin cezasını
  • Misafir 25 dakika önce
    tüm tantana onun için zaten örgütlere gençlerin neden ünv. lerden katıldıklarını kimse sorgulamıyor, onları kanalize eden bir sürü öğretim görevlisi var, böyle tespit edilip atılınca da ortalığı ayaga kaldırıyorlar.
  • Misafir 37 dakika önce
    Veliaht
  • Misafir 39 dakika önce
    herkes cezasını çeksin, kimse suçluların arkasında olmasın
  • Misafir 39 dakika önce
    Ramazanda da bekleriz bu gruplari oruc tutmaya...
  • Misafir 39 dakika önce
    Asmak lazım hepsini.
  • Misafir 39 dakika önce
    bırakın açlıktan gebersinler, temiz iş
  • Misafir 40 dakika önce
    bunların başını erken zamanda ezmezsen ülkenin sahibi gibi davranırlar
  • Misafir 41 dakika önce
    birçok eyleme kadar neredeydiniz, ilk eyleminde affedilmemeli devlet memuru
  • Misafir 41 dakika önce
    DAEŞ ile DEAŞ-kpc çok benzer okunuyor.
  • Misafir 41 dakika önce
    devlete karşı oluşumlar içinde olan hangi memur varsa atılmalı işinden, yediği çanağa pislemeyecek kimse
  • Misafir 42 dakika önce
    devletten maaş alıp devlete karşı olmak yok öyle
  • Misafir 44 dakika önce
    beter olsunlar hainler...
  • Misafir 46 dakika önce
    Eyvallah aynen bakanım
  • Misafir 46 dakika önce
    üniversiteler terörden ​temizlenmeli
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Soylu'dan 'açlık grevi' açıklaması: Eylemciler DHKP-C mensubu
GÜNDEM

SOYLU'DAN 'AÇLIK GREVİ' AÇIKLAMASI: EYLEMCİLER DHKP-C MENSUBU