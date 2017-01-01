Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Vatan Partisi ziyaretinin ardından açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Vatan Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret ederek, Genel Başkan Doğu Perinçek'le görüştü. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Doğu Perinçek'le görüşmesinde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan da hazır bulundu.

Görüşme sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şu açıklamalarda bulundu:

"Birden fazla siyasal partinin bir ortak payda oluşturması Türkiye'nin geleceği açısından son derece önemli. Türkiye'de bugün basın özgürlüğü yok. Gelişmeleri bilmiyorlar, dolayısıyla bunları arzu ederlerse oturur konuşuruz."

"DHKP-C BİR TERÖR ÖRGÜTÜDÜR"

(Bakan Soylu'nun Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açıklamalarına yanıt) "DHKP-C bir terör örgütüdür, terör örgütünün unsurlarını çıkarırsınız yargılaması yapılır arkadaşlar, düne kadar terör örgütü üyesi değildi de şimdi mi DHKP-C'li oldular."