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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Vatan Partisi ziyaretinin ardından açıklama

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'le görüştü

25 Mayıs 2017 Perşembe, 12:25:40 Güncelleme: 13:17:47 DHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Vatan Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret ederek, Genel Başkan Doğu Perinçek'le görüştü. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Doğu Perinçek'le görüşmesinde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan da hazır bulundu.

Görüşme sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şu açıklamalarda bulundu:

"Birden fazla siyasal partinin bir ortak payda oluşturması Türkiye'nin geleceği açısından son derece önemli. Türkiye'de bugün basın özgürlüğü yok. Gelişmeleri bilmiyorlar, dolayısıyla bunları arzu ederlerse oturur konuşuruz." 

"DHKP-C BİR TERÖR ÖRGÜTÜDÜR"

(Bakan Soylu'nun Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açıklamalarına yanıt) "DHKP-C bir terör örgütüdür, terör örgütünün unsurlarını çıkarırsınız yargılaması yapılır arkadaşlar, düne kadar terör örgütü üyesi değildi de şimdi mi DHKP-C'li oldular."

 

 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 43 dakika önce
    Önce proje üretip, başkanlık konusunda kararı netleştirmek gerek. Görüşmeler daha sonra.
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