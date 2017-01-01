ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Diyarbakır
GÜNDEM

Yoldan geçen çifte "Burada böyle yürüyemezsiniz" diyerek saldırdı

Yüzüne darbe alarak sersemleyen şahıs, erkeği dövemeyeceğini anlayınca kadına saldırmaya başladı

25 Mayıs 2017 Perşembe, 15:01:14 Güncelleme: 15:42:23 İHA

Diyarbakır'da bir kişi, yan yana yürüyen çifte "Burada böyle yürüyemezsiniz" diye çıkıştı. Bir süre tartıştığı adama saldırmaya çalışan şahıs, yüzüne aldığı darbelerle sersemlemeye başladı. Adamı vuramayacağını anlayan şahıs, yanındaki kadına saldırıp darp etti.

İHA'nın haberine göre olay, merkez Yenişehir ilçesi Ekinciler Caddesi Kooperatifler Mahallesi'nde yaşandı. Önceki gün yolda yürüyen çifti gören bir şahıs yaklaşık 200 metre peşinden gittiği çifte, iddiaya göre, "Burada böyle yürüyemezsiniz" diyerek çıkıştı. Şahıs, çiftten erkek olanla bir süre tartıştıktan sonra saldırmaya başladı. Yüzüne darbe alarak sersemleyen şahıs, erkeği dövemeyeceğini anlayınca kadına saldırmaya başladı.

Kadının darp edildiğini gören çevredeki vatandaşlar, şahsı bölgeden uzaklaştırdı. Yaşanan olay, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Diyarbakır'da koca vahşeti
GÜNDEM

Diyarbakır'da koca vahşeti!
Diyarbakır Hevsel Bahçeleri'ne uyuşturucu baskını
GÜNDEM

UNESCO mirasına uyuşturucu baskını
Bir esneme hareketi hayatını değiştirdi
GÜNDEM

25 yıldır yürüyemiyordu! Bir esneme hareketiyle ...
Diyarbakır'da 4 köyde sokağa çıkma yasağı
GÜNDEM

Diyarbakır'da 4 köyde sokağa çıkma yasağı
Diyarbakır'da lüks araç tarlaya uçtu: 4 ölü
GÜNDEM

Lüks araç tarlaya uçtu: 4 ölü
Diyarbakır'da "joker" operasyonu
GÜNDEM

Başkasının yerine sınava gireceklerdi!
Sultangazi'de feci kaza
GÜNDEM

KARARSIZ KALAN KADIN SÜRÜCÜ REFÜJE ÇARPIP TAKLA ATTI!
Adana'da çantası çalınan Suriyeli kadın gözyaşlarını tutamadı
GÜNDEM

ELİNDE BİR TEK O KALDI! GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Samsun'da İranlı falcı kadın kurşun dökme bahanesiyle 9 bin liralık altınları çaldı
GÜNDEM

"SAKIN TENCERENİN ÜZERİNDEKİ ÖRTÜYÜ AÇMAYIN" DEDİ SONRASI...
İstanbul'da taksilere polis denetimi
GÜNDEM

POLİS DİDİK DİDİK ARADI!
BBP lideri Mustafa Destici'den dikkat çeken 'bedelli' önerisi
GÜNDEM

BBP LİDERİNDEN DİKKAT ÇEKEN 'BEDELLİ' ÖNERİSİ
Başhekim gözyaşları ile uğurlandı
GÜNDEM

SALDIRIYA UĞRAYAN BAŞHEKİM GÖZYAŞLARI İLE UĞURLANDI