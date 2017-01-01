Bursa'da öldüren ilaçlara operasyon

Bursa'da bir depoya yönelik yapılan operasyonda, ölümlere neden olduğu için yurda girişi yasak olan binlerce kutu vücut geliştirme ilacı ele geçirildi. Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre operasyon da bir şüpheli gözaltına alındı.

BİNLERCE KUTU İLAÇ ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul Kaçakcılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kaçakçılık çetesini takibe aldı. Yapılan araştırmada çetenin önceki yıllarda bir çok vücut geliştirme sporcusunun ölümüne neden olduğu için yurda sokulması yasaklanan vücut geliştirme ilaçlarını yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirdiğini belirledi. Takip sırasında çetenin ilaçları gizlediği deponun adresi de ekipler tarafından belirlendi. Ölüm ilaçlarının saklandığı Bursa'daki depoya kaçakcılık ekipleri, operasyon yaptı. Yapılan aramada depoda satışa hazır halde binlerce kutu vücut geliştirme ilacına el konuldu. Polis, depo görevlisi bir kişiyi gözaltına aldı. Şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul'a getirildi.

Polisin yaptığı baskında el koyduğu ilaçlar, İzmir ve İstanbul'da ölümlere neden olmuştu. Ölümler üzerine ilaçlrın yurda girişi yasaklanmıştı.