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Antalya'da uyuşturucu bağımlısı çifte ve çocuğuna devlet eli uzandı

Antalya'da uyuşturucu bağımlısı çiftin bebeği de bağımlı doğmuştu. Uyuşturucudan kurtulamayan çiftin yardımına Sağlık Bakanlığı koşacak

26 Mayıs 2017 Cuma, 01:30:37 Güncelleme: 01:34:55 AA

Antalya'da uyuşturucu bağımlısı çift ve bağımlı olarak dünyaya gelen bebeklerinin tedavi edileceği bildirildi.

Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Bebekleri de Uyuşturucu Bağımlısı Doğan Çiftin Feryadı: Lütfen Bizi Kurtarın" başlıklı haber üzerine Sağlık Bakanlığı'nın uyuşturucu bağımlısı çift ve bebek için harekete geçtiği belirtildi.

Açıklamada, Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın talimatları doğrultusunda madde bağımlısı ailenin tedavisinin Antalya Kamu Hastaneleri Birliği tarafından gerçekleştirileceği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın talimatları sonrası Antalya Kamu Hastaneleri Birliği tarafından madde bağımlısı anne B.A. ve baba R.A. ile irtibata geçilmiştir. 'Lütfen Bizi Kurtarın' mesajı ile tüm Türkiye’ye seslenen ve bağımlılıktan kurtulmaya kararlı çift, 26 Mayıs Cuma günü tedavilerine başlanmak üzere Antalya Kamu Hastaneleri Birliği bünyesinde yer alan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı 30 yataklı Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma, Tedavi ve Eğitim Merkezi’ne davet edilmişlerdir. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ön tetkikleri yapılacak çift, tetkikler sonrası Aşır Aksu Yerleşkesi’nde bulunan Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma, Tedavi ve Eğitim Merkezi'ne götürüleceklerdir."

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