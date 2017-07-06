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Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünün 22. günü tamamlandı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yürüyüşün 22. gününe Yahya Kaptan'ın mezarını ziyaret ederek başladı, ardından kısa bir açıklamada bulunarak "Pazar günü, kimsenin burnu kanamadan hep birlikte Maltepe'de olacağız" dedi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Adalet Yürüyüşü"nün 22. günü Gebze'deki eski topçu kışlasında tamamlandı. CHP lideri yürüyüş öncesinde Yahya Kaptan'ın mezarını ziyaret ederek dua etti. Yürüyüş öncesi konuşan Kılıçdaroğlu, "yürüyüşe izin" açıklamalarına tepki göstererek "Adalet istemek ne zamandan beri birilerinin iznine bağlı oldu" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünden...

17:20 Yoğun güvenlik önlemleri altında devam eden yürüyüşün 22. günü Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan eski topçu kışlasında sona erdi.Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler geceyi Gebze'de ki topçu kışlasındaki kamp alanında geçirecek.


14:30 CHP, Maltepe'deki mitinge en az 1.5 milyon vatandaşın katılımını bekliyor. Mitingin detaylarına ilişkin CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat açıklamalarda bulundu.


14:00 Sakarya'da yaşayan Yakup Çoruh isimli bir vatandaş, 'Adalet Yürüyüşünün' vatandaşlara ve sürücülere 'Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkı engellediği' iddiasıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

11:45 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 09.15'te başladığı 'Adalet Yürüyüşü'nün 22. gününde ilk molayı Kocaeli'nin Dilovası İlçesinde boş bir araziye kurulan çadırda verdi.


09:00 Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüne, Tavşancıl mevkisinden devam ediyor.


08:30 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yahya Kaptan'ın mezarını ziyaret etti.


Kılıçdaroğlu yürüyüş öncesi yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Biz Türkiye'nin en barışçıl eylemini yapıyoruz. 450 kilometreyi herkesi kucaklayarak, bizim gibi düşünmeyenleri alkışlayarak yolumuza devam ediyoruz. Bazı çevrelerde ciddi kaygılar yaşatıyor. Biz bu yürüyüşü adalet adı altında yapıyoruz. 80 milyon için yapıyoruz. Hepimizin ortak ihtiyacıdır. Bazı çevreler yürüyorsunuz ama biz izin veriyoruz diyorlar. Bu bizim anayasal hakkımız. Adalet istemek ne zamandan beri birilerinin iznine bağlı oldu. Pazar günü, kimsenin burnu kanamadan hep birlikte Maltepe'de olacağız. Türkiye ve dünyaya sesleneceğiz. Ne istiyoruz biz? Bunu anlatacağız.

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KILIÇDAROĞLU'NUN YÜRÜYÜŞÜNÜN 24. GÜNÜ

YAHYA KAPTAN KİMDİR?

Yahya Kaptan, Kurtuluş Savaşı sırasında, Kocaeli Bölgesi’nde Kuva-yi Milliye hareketlerini örgütlemiş, Anadolu’ya malzeme ve insan aktarımı sağlamış bir kahramandır. 8 Ocak 1920’de yaşadığı yer olan Tavşancıl’da henüz 29 yaşında iken şehit edilmiştir. Mezar anıtının orijinali Atatürk’ün emriyle adına anıt mezar yaptırılmıştır.

Kaynak; Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

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Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 0 0 Bu kadar adaletsiz uygulamalara zulumlere karsi tek bir davranis gosteren var mi Allah askina "Dur" diyen var mi Ben ki Kilicdaroglunu sevmem ama yigidi oldur hakkini ver demisler "Helal olsun" firsatim olsa ardindan gelirim en azindan tavrimiz belli olsun Mhpliydim Allah seni bildigi gibi etsin Bahceli senden ve ardina dustuklerinden nefret ediyorum
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 0 0 sevilmiyorsun ne yaparsan yap inandırıcı degilsin % in üzerinede birşey koymuyorsun azaltıyorsun kaç yenılgıden sonra koltuğu bırakacaksın ölüncemi?
Misafir - 2 gün önce - Cevapla
0 0 0 Tesekurler
Misafir - 2 gün önce - Cevapla
0 0 0 Adalet demekle adalet olsaydı!!!?
Misafir - 2 gün önce - Cevapla
0 0 0 yürüyüş yapılacak miting yapılacak alanlar bellidir milletin kamunun yollarını işgal etme hakkı kimseye verilmemiştir sözde adalet için yürüyen gaflet uykusundaki arkadaşlar ve sayın Kılıçdaroğlu.
Misafir - 2 gün önce - Cevapla
3 0 +3 9 haziranda istanbuldayiz hep bitlikte adelet dicegiz
Misafir - 2 gün önce - Cevapla
0 3 -3 adam gibi adam..
Misafir - 2 gün önce - Cevapla
0 0 0 peşine milyonları takamadın sayın kemal bey.
Misafir - 2 gün önce - Cevapla
0 0 0 sayın Kılıçdaroğlu Enis Berberoğlu tutuklanana kadar Adalet vardıda birgündemi yok oldu neden daha önce yürümedin...!!!???
Misafir - 2 gün önce - Cevapla
0 0 0 sayın Kılıçdaroğlu Enis Berberoğlu tutuklanana kadar adalet çarşıda birgündemi yok oldu neden daha önce yürümedin...!!!
Misafir - 2 gün önce - Cevapla
0 0 0 Sayın KILIÇDAROĞLU sen yürüsen ne olur koşsan ne olur milletin umurunda bile değilsin.
Misafir - 2 gün önce - Cevapla
0 0 0 Sen önce adaleti kendi içinde ara ondan sonra yürü
Misafir - 2 gün önce - Cevapla
0 0 0 Telafer'de Türkmen katliamı oluyor. Hükümet neden sessiz. Neden 'bayırbucak' Türkmenlerine yapılan 'yardım' Tuzhurmau'da Telafer'de Kerkük'deki Türkmenlere yapılmaz. Amaç Türkmenlere yardım değil demek ki
Misafir - 2 gün önce - Cevapla
0 3 -3 yollar tıkanmasında.işimiz gücümüz var.
Misafir - 2 gün önce - Cevapla
0 0 0 işin iyi tarafı halk yürüyüş yapıp fazla kilolarından kurtuluyor sağlık açısından güzel sağlık bakanlığıda bu yürüyüşe destek vermeli :) oboziteye hayır
Misafir - 2 gün önce - Cevapla
0 0 0 Lümpence bir yürüyüş. Bir kere de şehitler için yürüsene. O cesaret yok sizde işte
Misafir - 2 gün önce - Cevapla
9 9 0 Sen gülümseyerek yürümeye devam et. Yürüdükçe büyüyor ve güzelleşiyorsun.
Misafir - 2 gün önce - Cevapla
3 3 0 Hiçbir yürüyüş izne tabi değildir, idari makamlara gerekli güvenlik tedbirlerini almaları için bildirim zorunludur. Herhangi bir demokratik hak izne tabi olamaz, anayasaya bakmanızı tavsiye ederim
Misafir - 2 gün önce - Cevapla
12 18 -6 senin ne istediğin belli, kaos istiyorsun, seçimde kazanamadıklarını bu yollardan kazanmak istoyorsun . emin ol bunada izin vermeyeceğiz..
Misafir - 2 gün önce - Cevapla
12 12 0 Kabak tadı Verdi artık.
Misafir - 2 gün önce - Cevapla
0 0 0 onun için yürüyorlar zaten.
Misafir - 2 gün önce - Cevapla
9 15 -6 CHP'yi hiç sevmem ama seni sevdim Kılıçdaroğlu. Efendiliğini bozma, karşılığını alırsın.
Misafir - 2 gün önce - Cevapla
12 21 -9 vatandaş vekil yapıp meclise göndersin bunlar sokaklarda ülkenin aleyhine çalışsın. benim vergilerimin bir kuruşu bunlara haram olsun.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 0 0 bırrak bu işleri yürümeye devam edin
Misafir - 2 gün önce - Cevapla
6 9 -3 ben bir mhp'li olarak bu fedakarlıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. aldıkları her kuruş helal olsun.
Misafir - 2 gün önce - Cevapla
3 3 0 yürüyüşler izine tabi değildir. yanlış biliyorsun
Misafir - 2 gün önce - Cevapla
6 6 0 Adam yürüyor kardeşim.ahmet kekec,ve diğer lalerde çatlıyor.durum budur.
Misafir - 2 gün önce - Cevapla
9 9 0 Bu bütün yürüyüşlerin izne tabi oldugunu bilmiyor heralde,