CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Adalet Yürüyüşü"nün 22. günü Gebze'deki eski topçu kışlasında tamamlandı. CHP lideri yürüyüş öncesinde Yahya Kaptan'ın mezarını ziyaret ederek dua etti. Yürüyüş öncesi konuşan Kılıçdaroğlu, "yürüyüşe izin" açıklamalarına tepki göstererek "Adalet istemek ne zamandan beri birilerinin iznine bağlı oldu" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünden...





17:20 Yoğun güvenlik önlemleri altında devam eden yürüyüşün 22. günü Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan eski topçu kışlasında sona erdi.Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler geceyi Gebze'de ki topçu kışlasındaki kamp alanında geçirecek.



14:30 CHP, Maltepe'deki mitinge en az 1.5 milyon vatandaşın katılımını bekliyor. Mitingin detaylarına ilişkin CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat açıklamalarda bulundu.



14:00 Sakarya'da yaşayan Yakup Çoruh isimli bir vatandaş, 'Adalet Yürüyüşünün' vatandaşlara ve sürücülere 'Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkı engellediği' iddiasıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.





11:45 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 09.15'te başladığı 'Adalet Yürüyüşü'nün 22. gününde ilk molayı Kocaeli'nin Dilovası İlçesinde boş bir araziye kurulan çadırda verdi.



09:00 Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüne, Tavşancıl mevkisinden devam ediyor.



08:30 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yahya Kaptan'ın mezarını ziyaret etti.



Kılıçdaroğlu yürüyüş öncesi yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Biz Türkiye'nin en barışçıl eylemini yapıyoruz. 450 kilometreyi herkesi kucaklayarak, bizim gibi düşünmeyenleri alkışlayarak yolumuza devam ediyoruz. Bazı çevrelerde ciddi kaygılar yaşatıyor. Biz bu yürüyüşü adalet adı altında yapıyoruz. 80 milyon için yapıyoruz. Hepimizin ortak ihtiyacıdır. Bazı çevreler yürüyorsunuz ama biz izin veriyoruz diyorlar. Bu bizim anayasal hakkımız. Adalet istemek ne zamandan beri birilerinin iznine bağlı oldu. Pazar günü, kimsenin burnu kanamadan hep birlikte Maltepe'de olacağız. Türkiye ve dünyaya sesleneceğiz. Ne istiyoruz biz? Bunu anlatacağız.

+395 KILIÇDAROĞLU'NUN YÜRÜYÜŞÜNÜN 24. GÜNÜ

YAHYA KAPTAN KİMDİR?

Yahya Kaptan, Kurtuluş Savaşı sırasında, Kocaeli Bölgesi’nde Kuva-yi Milliye hareketlerini örgütlemiş, Anadolu’ya malzeme ve insan aktarımı sağlamış bir kahramandır. 8 Ocak 1920’de yaşadığı yer olan Tavşancıl’da henüz 29 yaşında iken şehit edilmiştir. Mezar anıtının orijinali Atatürk’ün emriyle adına anıt mezar yaptırılmıştır.

Kaynak; Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü