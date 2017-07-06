CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı "Adalet Yürüyüşü" 9 Temmuz Pazar günü düzenlenecek olan Maltepe Mitingi ile son bulacak. Mitingin hazırlıklarını ve tüm detaylarını CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, düzenlediği basın toplantısında açıkladı.

"KILIÇDAROĞLU YARIN İSTANBUL SINIRLARINA GİRİŞ YAPACAK"

DHA'nın haberine göre; Maltepe Miting alanındaki açıklamalarda bulunan Canpolat, "Genel başkanımız yarın saat 11-11.30 saatleri arasında Çayırova mevkiinde bulunan İstanbul yazılı trafik tabelasının önünden geçerek İstanbul sınırlarına giriş yapmış olacak" dedi. Canpolat, Kılıçdaroğlu'nun pazar günü Dragos'tan miting alanına yaklaşık 3 kilometre yürüyerek geleceğini ifade etti.

"ALANDA EN AZ 1.5 MİLYON YURTTAŞIMIZ OLACAK"

Cemal Canpolat, "İstanbul'da 958 mahalleden Maltepe'ye araç kaldıracağız. Ulaşımla ilgili il örgütü olarak bütün tedbirleri almış bulunuyoruz. Yaklaşık 3 bin araç mahallelerden kalkarak buraya gelmiş olacak. Pazar günü yapacağımız 'Adalet Buluşması' için bu alanda en az 1.5 milyon yurttaşımız olacak. Alana girişler saat 15.00 itibariyle başlayacak. Deniz yolu dahil 4 farklı arama noktasından girişi yapılacak. Sahne 80 metre genişliğinde ve 20 metre derinliğinde olacak" şeklinde konuştu.

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