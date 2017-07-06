Van'dan acı haber! Yaralanan asker şehit oldu

Van'ın Başkale ilçesinde PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcı ve roketatarlı saldırısı sonucu yaralanan Uzman Çavuş Emrah Ceylan, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.

Alınan bilgilere göre, iki gün önce Van-Başkale karayolu üzerinde meydana gelen saldırıda biri ağır 2 asker yaralanmıştı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde tedavi altına alınan askerlerden durumu ağır olan Uzman Çavuş Emrah Ceylan yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

DENİZLİ'YE ŞEHİT HABERİ DÜŞTÜ

Van-Hakkari Karayolunda 3 Temmuz'da yol emniyetini sağlamak amacıyla mayın/el yapımı bomba araması yapan güvenlik güçlerine, terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırıda yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Emrah Ceylan, tedavi gördüğü Van 100. Yıl Üniversitesi Hastanesi'nde şehit düştü. Şehidin ailesi acı haberi Van'da aldı. Askeri erkan ise Denizli'deki yakınlarına şehadet haberini verdi.

Şehidin Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki evine Türk bayrakları asıldı, evin bulunduğu sokağa büyükşehir ve Merkezefendi Belediyesi tarafından çadırlar kuruldu. Ceylan'ın şehadet haberini alan komşuları evin önüne geldi.

Bugün Van'da yapılacak törenin ardından Denizli'deki babaevine getirilecek olan cenaze, Aydın'nın Karacasu ilçesi Esençay Mahallesinde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra mahalle mezarlığında defnedilecek.

Ayrıca Şehit Emrah Ceylan'ın 11 yaşındaki oğlu Süleyman Ceylan'ın Amasya'da anneannesinin yanında bulunduğu ve şehadet haberini aldıktan sonra karayolu ile Denizli'ye doğru yola çıktığı belirtildi.