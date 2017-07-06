İHA'nın haberine göre; Çanakkale'de merkeze bağlı Erenköy'de meydana gelen olayda, Kazım Perçin, evinde tarihi top mermisini canavarla (taşlama makinesi) kesip barut çıkartmak istedi. Çanakkele savaşından kalma merminin patlaması sonucu Perçin, hayatını kaybetti.
Patlamanın etkisiyle çevredeki evlerin camları kırılırken jandarma olayla alakalı soruşturma başlattı.
YÖREDE BULUNAN TOP MERMİLERİNİ KESİP BARUTU ÇIKARIYORDU
Uzun yıllar fırın işlettikten sonra emekli olduğu belirtilen Perçin'in, merakı nedeniyle yörede bulunan tarihi top mermilerini kesip, içindeki barutu çıkarmakla uğraştığı kaydedildi.
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YORUMLAR 42
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Misafir 11 dakika önceCehalet kotu00
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Misafir 5 saat öncesu testisi su yolunda..00
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Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 12:09top mermisinin barutu ile ne yapacaktın acaba?00