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Çanakkale'de tarihi top mermisi patladı! 1 ölü

Çanakkale'de Kazım Perçin isimli kişi, bulduğu tarihi top mermisini kesmeye çalışırken, merminin patlaması sonucunda hayatını kaybetti

06 Temmuz 2017 Perşembe, 09:35:07 Güncelleme: 10:47:27 İHA

İHA'nın haberine göre; Çanakkale'de merkeze bağlı Erenköy'de meydana gelen olayda, Kazım Perçin, evinde tarihi top mermisini canavarla (taşlama makinesi) kesip barut çıkartmak istedi. Çanakkele savaşından kalma merminin patlaması sonucu Perçin, hayatını kaybetti.

Patlamanın etkisiyle çevredeki evlerin camları kırılırken jandarma olayla alakalı soruşturma başlattı.

YÖREDE BULUNAN TOP MERMİLERİNİ KESİP BARUTU ÇIKARIYORDU

Uzun yıllar fırın işlettikten sonra emekli olduğu belirtilen Perçin'in, merakı nedeniyle yörede bulunan tarihi top mermilerini kesip, içindeki barutu çıkarmakla uğraştığı kaydedildi.

 

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YORUMLAR 42
  • Misafir 11 dakika önce
    Cehalet kotu
  • Misafir 5 saat önce
    su testisi su yolunda..
  • Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 12:09
    top mermisinin barutu ile ne yapacaktın acaba?
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