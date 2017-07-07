İsviçre'de gerçekleştirilen Kıbrıs müzakerelerinden sonuç çıkmadı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs'ta kapsamlı çözüme ulaşılması hedefiyle İsviçre'nin Crans-Montana kentinde 10 gündür devam eden Kıbrıs Konferansı'nın sonuçsuz kaldığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gazetecilere yaptığı açıklamada, "Maalesef tüm çabalara rağmen sonuca varılamadı. Dürüstlükle bağdaşmayan adımları gördük. Asker çekme-garantörlüğün bitmesi kabul edilemez. Bunun son konferans olduğunu dile getirmiştik. Kalıcı ve adil bir çözüm için Kıbrıs Türk tarafı müzakere masasında her zaman üzerine düşeni yapmıştır. Maalesef dürüstlükle bağdaşmayan çok olumsuz adımları gördük." dedi.

"Biz hem Türk heyeti hem de Kıbrıs Türk heyeti olarak bize yakışan bir tutum içinde olduk" diyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu sonuç BM iyi niyet misyonu parametreleri içerisinde bir çözümün imkansızlığını ortaya koymuştur. Artık bunda ısrar etmenin anlamı yoktur." diye şeklinde konuştu.

Habertürk TV'nin haberine göre BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise yaptığı açıklamada, "Tüm çabalara rağmen anlaşmaya varılamadı." dedi.