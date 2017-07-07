Türkiye, Çin ile uzun süre yürüttüğü füze savunma sistemi görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından, milli füze savunma sisteminin geliştirilmesi kararı aldı. Sistemin geliştirilmesi aşamasında teknoloji desteği alınacak yabancı üreticilerle görüşmeler devam ederken, Fransız-İtalyan konsorsiyumu EUROSAM ile mesafe kat edildi.

Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre EUROSAM, daha önce açılan, Çin’in ön aldığı ihaleye de katılmış ancak fiyat ve teknoloji transferi konusunda anlaşma sağlanamamıştı. Gündeme gelen yeni modele göre, Türkiye füze savunmasında yakın dönem ihtiyacını Rusya’dan hazır S-400 alımı yaparak karşılayacak. Ancak bu füzeler NATO’ya entegre olamayacak. 2020 sonrasının ihtiyaçlarına yönelik olarak ise milli füze sistemi geliştirilirken EUROSAM ile işbirliğine gidilecek.

EUROSAM, halen kullanımda olan Aster-30 füzesinin daha gelişmiş varyantlarının üretilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. “Aster-30 Block 1 NT” adı verilen gelişmiş füze savunma sistemi, 2023 yılı sonrasında hizmete girecek. Türkiye’nin de söz konusu “geliştirme” çalışmasına katılması ve böylece 2030’lu yılların ihtiyaçlarını da karşılayacak sistemlere sahip olunması öngörülüyor.

360 DERECE ‘KAPSIYOR’

ABD’nin ürettiği Patriot füze savunma sistemi farklı tipteki hedeflere farklı füzelerle karşı koyabilirken, SAMP/T platformuyla ateşlenen Aster- 30 füzesi; uçak, helikopter, insansız hava aracı, seyir füzeleri ve 600 kilometre menzilli balistik füzelere karşı koruma sağlıyor. Geliştirme süreci devam eden yeni varyantlar ise bin kilometre ve üzeri menzilli balistik füzeleri de önleyebilecek.

Aster-30’un birlikte çalıştığı Arabel radarının 360 derece izleme ve angajman yeteneğine sahip olması da rakiplerine karşı üstünlük kazandırıyor. Aynı anda 10 hedefe angaje olabiliyor. Taktik balistik füzelerin 10 kilometre irtifada önlemesi, siviller üzerindeki kimyasal ve nükleer tehdidi asgari düzeye indiriyor. Sistemin deniz platformları üzerinde de kullanılabilmesi mümkün. Böylece füze savunma sisteminin, Türk Deniz Kuvvetleri’nin devam eden TF-2000 Hava Savunma Firkateyni ve Bölge Hava Savunma Gemisi Projesi’ne de entegre edilmesi söz konusu olabilecek. İnşa edilecek ilk geminin 2023 yılında hizmete alınması öngörülüyor.

KOMUTAN İNCELEMİŞTİ

İtalyan ordusu, Suriye’den yönelecek tehditlerin önlenmesine yönelik faaliyetler kapsamında, Kahramanmaraş’ta SAMP/T sistemi konuşlandırmıştı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Aralık 2016’da Kahramanmaraş’a giderek SAMP/T sistemini Türkiye sınırlarını koruma görevi başındayken inceledi ve yetkililerden Aster-30 füzesiyle ilgili bilgiler aldı.