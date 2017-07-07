Başbakan Binali Yıldırım, sonuçsuz kalan Kıbrıs müzakerelerine ilişkin soruları yanıtladı. Yıldırım, "Türkiye ve KKTC heyeti elinden geleni yaptı, başından beri yapıcı olmaya gayret etti" dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne ilişkin açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Artık bu kabak tadı vermeye başladı, burada bitirmek lazım" diye konuştu.

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

"Türkiye ve KKTC heyeti elinden geleni yaptı, başından beri yapıcı olmaya gayret etti. Çözümü samimiyetle isteyen taraf olduğunu hem BM'ye hem AB'ye çok açık bir şekilde gösterdi. Rum tarafı çözüm için yapıcı bir tutum göstermedi."

"Güvenlik en üst seviyede sağlanıyor. Ana muhalefet partisinin genel başkanı zaten açıklamasını yaptı. Daha fazla yürümenin bir anlamı yok. Bu eylemi açık hava toplantısı ile tamamlayacaklarını ifade etti. Bundan sonra bu işte ısrar etmek, hem vatandaşa bir eziyet olur, aynı zamanda da ana muhalefet partisine ve onun genel başkanına da bir eziyete dönüşebilir. O yüzden bizim tavsiyemiz hep beraber adaletin işlemesi için gayret edelim, ancak bunun yeri yollar değildir, yürüyüş değildir. Bunun yeri Meclis'tir. Artık bu kabak tadı vermeye başladı, burada bitirmek lazım."

15 Temmuz Polatlı için de Türkiye için de demokrasinin zaferi anlamına geliyor. Alçak darbecilerin kaybetmesi anlamına geliyor.

BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN KAYMAKAM KOCABEY'E TELEFON

Başbakan Yıldırım, Baykan Kaymakamı Mehmet Kocabey'i arayarak sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Yıldırım, Kocabey'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

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