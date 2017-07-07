15 Temmuz 2016 gecesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kendilerini "Yurtta Sulh Konseyi" olarak adlandıran Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından çalışılan başarısız darbe girişiminin 1. yıldönümü yaklaşıyor. 15 Temmuz gecesi demokrasiyi savunan şehitlerimizi anmak için anma programları düzenlenecek. Peki, 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz anma programları neler?

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

Vatandaşlar, 15 Temmuz'un resmi tatil olup, olmayacağını merak ediyor. 15 Temmuz gecesi gerçekleşen başarısız darbe girişiminin ardından 15 Temmuz'un "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" adı altında resmi tatil ilan edilmesine dair kanun, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti. Buna göre 15 Temmuz resmi tatil olacak.

15 TEMMUZ ANMA PROGRAMLARI

15 Temmuz 2016'nın sene-i devriyesinde tüm yurtta anma programları düzenlenecek. İşte ülke genelinde yapılacak olan 15 Temmuz anma programları;

TÜM CAMİLERDE BU DUA OKUNACAK

Türkiye genelinde tüm camilerde okunacak duada, şu ifadelere yer verildi:



"Ya ilahi! 15 Temmuz gecesi hainlere, zalimlere, ihanet şebekelerine karşı milletçe yekvücut olduğumuz gibi bundan sonra da bu birlik ve beraberliğimizi, huzur ve kardeşliğimizi daim eyle. Bölünüp parçalanmaktan, dağılıp bozulmaktan bizleri muhafaza eyle. Yaşadığımız bu meş'um hadiseden ders alarak milletçe birbirimize kenetlenmemizi lütfeyle Allahım! Birbirimizin varlığını kendi varlığımız, hukukunu kendi hukukumuz sayabilmeyi bizlere bahşeyle Allahım! Fitne ve fesada, hile ve tuzağa karşı feraset ve basiretle davranmamızı ihsan eyle Allahım! Şehitlerimizin uğruna canlarını verdikleri davalarına sahip çıkacak imanlı, ihlaslı, vatanını ve milletini seven nesiller yetiştirmeyi bizlere nasip eyle Ya Rabbi!"



Diyanet İşleri Başkanlığı'nca hazırlanan 15 Temmuz konulu hutbe, 14 Temmuz cuma günü tüm cami ve mescitlerde okutulacak. Öte yandan, turistik camilerde ve Arap nüfusun yoğun olduğu yerlerde hutbenin İngilizce ve Arapçası da irad edilecek.



15 Temmuz sürecinin özellikle gelecek nesiller nezdinde bir ruha dönüştürülmesi amacıyla 14 Temmuz Cuma günü tüm yaz Kur'an kurslarında "Şehitlerimizi Anma Özel Programı" da gerçekleştirilecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN 15 TEMMUZ PROGRAMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki anma töreninde köprünün Anadolu Yakası'ndaki girişine inşa edilen anıtın açılışını gerçekleştirecek. Erdoğan, ardından Ankara'ya dönecek.

AK Parti öncülüğünde sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımı ile Sıhhiye'den "Milli Birlik Yürüyüşü" yapılacak. Yürüyüşün sonuna katılacak Erdoğan, gece Meclis'in bombalandığı saatte ise bir konuşma yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, 15 Temmuz'da bombalara hedef olan Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kahramankazan, Akıncı Üssü ile Marmaris'te konakladığı otele telekonferans ile bağlanacak.

Erdoğan daha sonra "Demokrasi Nöbeti"ne katılacak ve beraberindekilerle Millet Camisi'nde sabah namazı kılacak. Ardında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki anıtın açılışını yapacak.

11-16 Temmuz arasında TOBB, SETA ve bazı sivil toplum kuruluşları da anma etkinlikleri düzenleyecek. AK Parti Genel Merkezi'nde fotoğraf sergisi açılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu etkinliklere katılacak.

15 TEMMUZ RUHU EYÜP'TE ŞAHLANACAK

Eyüp Belediyesi, hain kalkışmanın yıldönümünde 15 Temmuz ruhunu yeniden şahlandıracak birçok etkinliğe imza atacak. Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, 11 Temmuz'da başlayacak ve 15 Temmuz'a kadar aralıksız devam ederek birlik beraberlik içinde 15 Temmuz ruhunu şanlandıracak etkinliklere tüm vatandaşları davet etti.

Eyüp Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma programları kapsamında şehitlik ziyaretleri, koşu, bisiklet turu, meşaleli yürüyüş, film gösterimleri ve Demokrasi Nöbetleri'nden oluşan bir dizi etkinlik düzenleyecek.

Hain kalkışma karşısında vatandaşların tarihe altın harflerle yazdığı kahramanlık destanının yıldönümünde 15 Temmuz ruhunu yeniden şahlandırmak adına ilk etkinlik 11 Temmuz'da düzenlenecek.

11 Temmuz sabahı saat 10.00'da ilk olarak, Başkan Remzi Aydın vatandaşlarla birlikte, Edirnekapı Şehitliği'ne komşu olan ve 16 şehidin medfun bulunduğu "15 Temmuz Şehitliği"ni ziyaret edecek ve burada bir anma programı yapılacak. Eyüp Sultan Meydanı'ndan şehitliğe kadar gerçekleşecek olan, Eyüp Belediyesi Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezleri öğrencilerinin de katılacağı bir yürüyüş gerçekleşecek.

Şehitler için pedal çevirecekler

14 Temmuz'da sabah 10.00'da, 249 bisikletçinin katılacağı Gençlik Bisiklet Turu düzenlenecek. Bisiklet turu Eyüp Belediyesi önünden başlayacak, 15 Temmuz Şehitliği ve Saraçhane'den geçilerek Eyüp Sultan Meydanı'nda son bulacak.

Çanakkale ruhu 15 Temmuz'da sanal gerçeklikle Eyüp'te yaşatılacak

Eyüp Belediyesi'nin ev sahipliğinde, izleyicinin "Magic Necmi" olarak tanıdığı ünlü sihirbaz Necmi Yıldırım'ın projesi olan "360 VR Sanal Gerçeklik Sineması" 15 Temmuz'da Çanakkale ruhunu Eyüp Meydanı'nda yaşatacak.

360 Derece Sanal Gerçeklik Sineması teknolojisiyle çekilen ve izleyiciyle buluşacak filmler ise şu şekilde; 57. Alay Seyid Onbaşı, Nusret Mayın Gemisi, Ezineli Yahya Çavuş, Düşman Siperinde Bir Dost, 24 Mayıs Ateşkes Antlaşması, Soğanlı Dere, Halime Ana, Kanlı Sırt, Tahliye.

Eyüp Belediyesi'nde 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında yaşananları yansıtan fotoğraf sergisi Eyüp Belediyesi yeni hizmet binası alanında sergileniyor. Ziyaretçiler bu arada bu güne kadar kamuoyuna yansımamış 15 Temmuz'a ait çeşitli fotoğrafları Eyüp Sultan Meydanı'nda açılacak olan sergilerde görebilecekler.

Halk koşusu ve meşaleli yürüyüş yapılacak

15 Temmuz günü ise etkinlikler sabah saatlerinde başlayarak ertesi gün sabahına kadar devam edecek. 15 Temmuz sabahı saat 10.00'da, Eyüp Belediyesi ve Atletizm Federasyonu tarafından ortaklaşa "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Halk Koşusu" düzenlecek.

15 Temmuz Şehitliği'nden başlayarak Eyüp Sultan Camii Meydanı'na kadar sürecek olan 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Halk Koşusu tüm katılımcılara açık olarak organize edilecek. Halk koşusu tek yaş kategorisinde; bayanlar ve erkekler olarak tasnif edilecek. Halk koşusuna lisanslı veya sağlık raporu ile katılım olabilecek. Lisansı olmayan 18 yaşından küçük katılımcılara sağlık raporu ile birlikte veli izin belgesini kayıt sırasında ibra etmeleri gerekecek. Halk koşusunda bayanlarda ve erkelerde dereceye giren ilk üç katılımcıya Eyüp Belediye Başkanlığı taradından madalya ve plaket verilecek. Sağlık raporu ile katılacakların asgari lisans çıkartma yaşı olan 9 yaşını doldurmuş olmaları zorunlu tutulurken 9 yaşın altındakiler halk koşusuna katılamayacaklar.

Akşam saatlerinde ise binlerce vatandaşın katıldığı bir meşaleli yürüyüş yapılacak. 15 Temmuz Şehitliği'nden yürüyecek vatandaşlar, Eyüp Sultan Meydanı'nda toplanacak. Eyüp Sultan Meydanı'nda Demokrasi Nöbeti tutulacak. Mehteran gösterisi ve akşam namazı ardından dualar, Kur'an tilaveti ile başlayacak nöbet Engin Noyan Şiir Dinletisi, şehit yakınları ve gazilerin konuşmaları, Mustafa Karataş sohbeti ve belgesel gösterimleriyle 16 Temmuz sabah namazına kadar sürecek. Eyüp Sultan Camii'nde kılınacak sabah namazı ve dualarla sembolik nöbet tamamlanmış olacak.

Bu arada, Eyüp'te 11 Temmuz - 16 Temmuz arasında ilçenin farklı noktalarında 15 Temmuz ile ilgili film gösterimleri yapılacak.

ESENLER'DE BİNLER DİRİLİŞ NÖBETİ TUTACAK

Esenler Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin birinci yıl dönümü kapsamında "Yeniden Direniş Yeniden Diriliş İçin Meydanlardayız" sloganıyla bir dizi etkinlik düzenliyor. 11 Temmuz Salı günü başlayacak etkinlikler, 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece yüz binlerin Dörtyol Meydanı'nda tutacağı "Diriliş Nöbeti" ile son bulacak.

Esenler, FETÖ mensuplarınca düzenlenen hain darbe girişiminin birinci yıl dönümünde bir kez daha tek vücut olacak. Esenler Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Etkinlikleri kapsamında yüz binlerce Esenlerli, yaklaşık bir ay süren Dörtyol Meydanı'ndaki "vatan nöbetleri"ne kaldığı yerden devam edecek.

Eller semaya şehitler için açılacak

Anma etkinlikleri kapsamında ilk program, 11 Temmuz Salı günü gerçekleştirilecek. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, şehit yakınları ve gazilerle birlikte, 15 Temmuz'da vatan uğruna canlarını feda eden Esenlerli şehitlerin kabirlerini ziyaret edecek.

12 Temmuz akşamı Esenler, Dörtyol Meydanı'nda düzenlenecek "Şehitlerimiz İçin Dua Buluşması"nda bir araya gelecek. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayıp 15 Temmuz'u konu alan belgesel gösterimi ile devam edecek programda vatan sevdalıları, ellerini şehitler için semaya kaldıracak, hep birlikte dua edecekler.

Esenler direniş ve diriliş için yürüyecek

13 Temmuz akşamı Dörtyol Meydanı'nda nöbet tutacak Esenler, 14 Temmuz Cuma akşamı muhteşem bir birlikteliğe daha imza atacak. Yüz binlerce Esenlerli, Esenler Kaymakamı Hulusi Şahin ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'nun da katılacağı "Direniş ve Diriliş Yürüyüşü"nde tek vücut olacak. Esenler Belediyesi tarafından Metris Kışlası'nda yapılan 15 Temmuz Şehitler Parkı'ndan başlayacak ve 2016 metre uzunluğunda dev Türk bayrağının açılacağı yürüyüş, Dörtyol Meydan'da son bulacak.

Diriliş yürüyüşünün ardından şehitlerin mezarlarına konulmak üzere Çanakkale'den getirilen topraklar 15 Temmuz Derneği'ne teslim edilecek. Etkinlik, şehitlerin için yapılacak dua ile sona erecek.

15 Temmuz'da diriliş nöbeti

15 Temmuz'daki etkinlikler Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kongre Merkezi'de düzenlenecek 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı ile başlayacak. Türkiye'nin birlik, beraberlik ve bütünlüğüne karşı, ülkeyi işgal etmek için girişilen darbeye karşı bir yıl önce meydanlara çıkan Esenlerliler, 15 Temmuz akşamı Dörtyol Meydanı'nda bu kez Diriliş Nöbeti'nde bir araya gelecekler.

İnsanlık tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir direnişle vatan sevgisi nedir tüm dünyaya gösteren kahraman yüz binler, o gecenin yıl dönümünde vatan şehitlerini yad edecek, gaziler için dua edecekler. Sâlaların okunacağı Diriliş Nöbeti'nde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması, Esenler Dörtyol Meydanı'nda dev ekranlardan canlı yayınlanacak. Şehitler için okunan hatimlerin duasının da yapılacağı program Dörtyol Merkez Camii'nde hep birlikte kılınacak sabah namazının ardından sona erecek.

15 temmuz anma programı

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