Habertürk Haber Merkezi'nin haberine göre; Hakimler Savcılar Kurulu'nun ( HSK) Yaz Kararnamesi ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili görevinden İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan İsmail Uçar, yeni makamına gelerek görevine başladı.

HSK YAZ KARARNAMESİ

Hakim ve Savcılar Kurulu, bölge adliye ve adlî yargı ilk derece mahkemeleri 2017 yılı kararnamesi ile 33 ilin başsavcısı olmak üzere toplamda 780 hakim ve savcının görev yeri değişmişti.

İsmail Uçar

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