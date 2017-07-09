BEDAŞ, internet sitesi üzerinden İstanbul'da 9 Temmuz 2017 tarihinde uygulanacak olan planlı elektrik kesintileri listesini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrikler saat kaçta, ne zaman gelecek? İşte BEDAŞ tarafından yayınlanan planlı elektrik kesintileri listesi...

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA, NE ZAMAN GELECEK?

9 Temmuz 2017

BEDAŞ, internet sitesi üzerinden planlı elektrik kesintisi listesini yayınladı. Yayınlanan listeye göre, İstanbul'un bazı ilçelerinde belirli saat aralıklarında planlı yatırım ev bakım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi uygulanacak. İşte BEDAŞ tarafından yayınlanan planlı elektrik kesintileri programı;

KAYABAŞI Mh., KAYAŞEHİR Bul., BAŞPINAR Sk., ÇİMEN Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SANAYİ Mh., AYTAÇ Sk., ESKİ LONDRA ASFALTI Cd., OĞUZHAN Sk., KIVIRCIK Sk., KALENDER Sk., ŞAHLAN Sk., DALGIÇ Sk., ERKAYA Sk., ETİ Sk., VEHBİBEY Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

100. YIL Mh., 87/1. Sk., 99/1. Sk., 99. Sk., 99/2. Sk., 99/3. Sk., FETİH Cd., 93. Sk., 87. Sk., 87/2. Sk., 89. Sk., 97. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 08:30-20:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MERKEZ Mh., ABİDE-İ HÜRRİYET Cd., ÇARŞI Sk., HASAT Sk., KOCAMANSUR Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇEŞEHİR 1. KISIM Mh., BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında PINAR Mh., ÇINAR Mh., ÖRNEK Mh., SELAHADDİN EYYUBİ Mh., YEŞİLKENT Mh., BAĞLARÇEŞME Mh., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 02:00-10:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

19 MAYIS Mh., BÜYÜKDERE Cd., HALASKARGAZİ Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MİMAR SİNAN Mh., CENDERE YOLU Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:30-20:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞAHİNTEPE Mh., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında TAHTAKALE Mh., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 02:00-10:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MALTEPE Mh., TOPKAPI MALTEPE Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 08:30-20:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MERKEZ Mh., ABİDE-İ HÜRRİYET Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSMETPAŞA Mh., ORHANGAZİ Cd., NAMIK KEMAL Cd., ÇOBANYILDIZI Cd., İKBAL Cd., YÖRÜK Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

istanbul

elektrikler saat kaçta gelecek

BEDAŞ