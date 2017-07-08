Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortak finanse edilen ve faydalanıcısının Emniyet Genel Müdürlüğü olduğu “Trafikte Yüzde 100 Yaşam Projesi”, önceki gün başladı.

Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre, 2 yıl süreyle devam edecek proje ile trafikte “sıfır can kaybı” hedefleniyor. Projenin tanıtım toplantısında, Türkiye’deki trafik kazalarının 10 yıllık analizi yapıldı. Sonuçlar özetle şöyle:

Dünyada her yıl trafik kazaları nedeniyle 1.3 milyon kişi hayatını kaybediyor. 50 milyon kişi yaralanıyor. 500 milyar doların üzerinde maddi kayıp meydana geliyor. Türkiye’de 2016 yılında 1 milyon 182 bin trafik kazası yaşandı. Kaza yerinde 3 bin 493, kaza sonrası 30 gün içinde 3 bin 807 kişi öldü. 303 bin kişi yaralandı. 38.9 milyar TL milli servet kaybı yaşandı.

AĞIRLIK KARAYOLUNDA: Türkiye’de yolcu taşımacılığının yüzde 89.2’si karayolları üzerinden gerçekleşiyor. Yolcuların yüzde 9.1’i havayolunu, yüzde 1.1’i demiryolunu ve yüzde 0.6’sı denizyolunu tercih ediyor.

ÖLÜMLÜ KAZA AZALDI: Son 15 yılda Türkiye nüfusu yüzde 15, yol ağı yüzde 6.5, bölünmüş yol yüzde 295, araç sayısı yüzde 129, sürücü sayısı yüzde 88 arttı. 2002’den bu yana kaza sayısı yüzde 181, yaralı sayısı yüzde 165 oranında yükseldi. 2002 ile karşılaştırıldığında ölümlü kaza sayısı yüzde 15, ölü sayısı yüzde 16 oranında azaldı.

ŞUBATTA KAZA AZ: Son 10 yılda meydana gelen kazaların aylara göre dağılımında yüzde 10.4 ile ağustos ilk sırada yer aldı. Ağustosu yüzde 10.2 ile temmuz takip etti. Kazaların en düşük olduğu ay yüzde 5.7 ile şubat oldu. Kazaların en çok yaşandığı gün, yüzde 15 ile cumartesi oldu. Kazaların yüzde 14.8’i de cuma günü gerçekleşti.

AKŞAMA DOĞRU ARTIYOR: Kazaların yaşandığı saatlere bakıldığında 16.00- 18.00 aralığında toplam kazaların yüzde 13.6’sının gerçekleştiği anlaşıldı. Bu saat aralığını yüzde 12.8 ile 18.00-20.00 saat dilimi izledi. Kazaların en az yaşandığı saat aralığı ise 02.00-04.00 (yüzde 2.9) oldu.