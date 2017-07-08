"Adalet Yürüyüşü"nün 24'üncü gününe başlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, pazar günü yapılacak mitingle ilgili, "Ben Dragos'tan miting alanına yalnız yürüyeceğim. Miting alanına bayrak, adalet pankartı, Atatürk posteri dışında hiçbir şey istemiyorum. Altı oklu bayrak da istemiyorum" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nün 24'üncü gününe start verdi. Tuzla Stadı mevkiinden başlayan yürüyüş öncesi CHP lideri Kılıçdaroğlu basın toplantısı düzenledi.

+395 KILIÇDAROĞLU'NUN YÜRÜYÜŞÜNÜN 24. GÜNÜ

İHA'nın aktardığına göre yürüyüşe destek verenlere teşekkür eden Kemal Kılıçdaroğlu, "Bugün 24'üncü günümüz. Yine güzel bir sabah, yine güzel bir güneş var. Birazdan yürüyüşümüze başlayacağız. Hepinize sağlık, huzur dolu iyi günler diliyorum. Yürüyüşe başlarken 24'üncü günde İstanbul'a gider miyiz gitmez miyiz diye belli çevrelerde endişe vardı. Ama kararlılığımız, inancımız vardı. Rahat yürüdük. En azından kendi açımdan söylüyorum. Rahat yürüdük ve 24'üncü güne başlayan noktaya geldik. Bu süre içinde 4 mevsimi de yaşadık aslında. Soğuk, sıcak, yağmurlu ve sisli günleri yaşadık. Türkiye'nin ne kadar güzel olduğunun farkına bir kez daha vardık. Yürüyerek o güzel coğrafyayı izlemek gerçekten son derece huzur vericiydi" ifadelerini kullandı.

"PROTESTO EDENLERE DE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Kendilerini protesto eden vatandaşlara teşekkür eden Kemal Kılıçdaroğlu, "Yolda ilgi gösteren çok ayıda vatandaşım vardı onlara da yürekten teşekkür ediyorum. Bizi protesto eden vatandaşlarımız vardı. Onlara da yürekten teşekkür ediyorum. Demokrasinin güzelliğini birlikte yaşamalıyız. Birisi protesto ederken diğeri alkışlayan yan yana. Siyasetin de bu kültüre ulaşması beni rahat kılar. Bu yürüyüşün amacı da zaten bu, adaleti sağlamak" dedi.

Rahşan Ecevit'ten destek mesajı Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek mesajı gönderdi.CHP Basın Birimi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Ecevit, mesajında, durumu müsait olmadığı için yürüyüşe katılamadığını bildirdi. Rahşan Ecevit, "İsterim ki bu anlamlı yürüyüşünüz pazar gününden sonra da manen de olsa her zaman ve her konuda devam etsin. Başarılar dileğiyle sevgilerimi sunarım." ifadelerine yer verdi.

"Güvenlik güçlerimize yürekten teşekkür ediyorum" diyen Kılıçdaroğlu, "Onlar bizim güvenliğimizi sağalmak için özveriyle çalıştılar. Polisi, jandarması... Bu şunu gösteriyor; bir siyasal iktidarın değil de halkın polisi, jandarması olunca aslında halkla aralarında hiçbir sorun yok. Biz barışçıl bir yürüyüş yaptık, onlar bizim güvenliğimizi sağladılar. Kendilerine yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

+15 1 milyondan fazla katılımın olması beklenen mitingi alalında ses sistemi ve canlı yayın hazırlıkları sürerken, dünyanın en büyük dilekçesi olacağı belirtilen dev bir dilekçe hazırlanıyor.

"MİTİNG ALANINA YALNIZ YÜRÜYECEĞİM"

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, yarın miting alanına yalnız yürüyeceğini belirterek, "Ben Dragos'tan miting alanına yalnız yürüyeceğim. O nedenle 'Ben de gidip genel başkanla yürüyeceğim' diyen vatandaşlarıma şimdiden bir uyarı yapayım. Beni Dragos'ta beklemeyin. Dragos'ta miting alanına kadar yalnız yürüyeceğim. İlgi gösterirseniz, miting alanına gelin. Ben miting alanına 2 buçuk-3 kilometrelik bir yürüyüşle geleceğim ve orada hep birlikte mitingimizi gerçekleştirmiş olacağım" dedi.



Yürüyüşün 24. gününden...

09:00 Kılıçdaroğu, Adalet Yürüyüşü'nün 24. gününe Tuzla Belediye Stadı Mevkii'nde başladı.

Maltepe'deki miting için uyardı "Bu mitingi yaparken, miting alanına bayrak dışında, adalet pankartı dışında, Atatürk posteri dışında hiçbir şey istemiyorum. Altı oklu bayrak da istemiyorum. Adalet istiyoruz, milli bayrağımız var, dolayısıyla o bayrak altında hep birlikte yaşıyoruz. Atatürk ortak değerimiz. Onun dışında hiç kimsenin başka pankart getirmesini, başka bayrak açmasını asla doğru bulmuyoruz. Bunu yapanları da provokatör olarak değerlendiriyoruz. Güvenlik güçlerinden ve arkadaşlarımdan istirhamım bu üçününü dışında başka bir pankartı alana sokmasınlar."

11:00 Kılıçdaroğlu Pendik Kaynarca'dan itibaren sahil yoluna indi. Kılıçdaroğlu Pendik'ten sahile inerken arkasındaki kalabalık Tuzla'ya kadar uzandı. Bu sırada Kılıçdaroğlu'nun yanına koruma müdürünü çağırarak atılan bazı sloganlardan duyduğu rahatsızlığı iletti. Kılıçdaroğlu, "Hak, hukuk, adalet" dışında hiç bir slogan atılmamasını istedi.

14:30 CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, sendika ve sivil toplum kuruluşlarını yarın İstanbul Maltepe'de düzenlenecek mitingine davet etti. Yürüyüşün dünyada geniş yankı uyandırdığını ve siyasi tarihe geçecek bir eylem olduğunu ifade eden Ağbaba, davet yazısında şu ifadelere yer verdi: "İlk adımımızı attığımız dakikadan itibaren adalet yürüyüşünü tek bir kişi, tek bir grup, tek bir siyasi hareket için değil Türkiye’de adalet isteyen tüm yurttaşlarımız için gerçekleştirdiğimizi ifade ediyoruz. Yargının, tarafsız ve bağımsız hale gelmesi, hukuk ve demokrasinin hakim kılınması, kuvvetler ayrılığının tüm ilkeleriyle uygulanması, OHAL eliyle keyfi uygulamalara son verilmesi tüm Türkiye’nin ortak dileği ve özlemidir. Bu amaçla çıktığımız yolda değişik siyasi görüşteki partilerden, farklı dünya görüşüne sahip sendikalar, meslek örgütleri, vakıf ve derneklerden adalet yürüyüşümüze çok önemli destek sağlanmıştır."

16:00 Yürüyüşün bugünkü bölümü Kartal'daki Dragos Arkeolojik Kazı Alanı'nda tamamlandı. Bugünkü yürüyüşü sırasında iki kez mola veren Kılıçdaroğlu, Maltepe'de düzenlenecek miting öncesi Dragos'ta kurulan kamp alanında konaklayacak. Kemal Kılıçdaroğlu burada miting öncesi son hazırlıklarını yapacak.