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Kılıçdaroğlu, miting alanına yalnız yürüyecek

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe'de gerçekleştirilecek miting için "Miting alanına bayrak, adalet pankartı, Atatürk posteri dışında hiçbir şey istemiyorum" dedi

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"Adalet Yürüyüşü"nün 24'üncü gününe başlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, pazar günü yapılacak mitingle ilgili, "Ben Dragos'tan miting alanına yalnız yürüyeceğim. Miting alanına bayrak, adalet pankartı, Atatürk posteri dışında hiçbir şey istemiyorum. Altı oklu bayrak da istemiyorum" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nün 24'üncü gününe start verdi. Tuzla Stadı mevkiinden başlayan yürüyüş öncesi CHP lideri Kılıçdaroğlu basın toplantısı düzenledi.

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KILIÇDAROĞLU'NUN YÜRÜYÜŞÜNÜN 24. GÜNÜ

İHA'nın aktardığına göre yürüyüşe destek verenlere teşekkür eden Kemal Kılıçdaroğlu, "Bugün 24'üncü günümüz. Yine güzel bir sabah, yine güzel bir güneş var. Birazdan yürüyüşümüze başlayacağız. Hepinize sağlık, huzur dolu iyi günler diliyorum. Yürüyüşe başlarken 24'üncü günde İstanbul'a gider miyiz gitmez miyiz diye belli çevrelerde endişe vardı. Ama kararlılığımız, inancımız vardı. Rahat yürüdük. En azından kendi açımdan söylüyorum. Rahat yürüdük ve 24'üncü güne başlayan noktaya geldik. Bu süre içinde 4 mevsimi de yaşadık aslında. Soğuk, sıcak, yağmurlu ve sisli günleri yaşadık. Türkiye'nin ne kadar güzel olduğunun farkına bir kez daha vardık. Yürüyerek o güzel coğrafyayı izlemek gerçekten son derece huzur vericiydi" ifadelerini kullandı.

"PROTESTO EDENLERE DE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Kendilerini protesto eden vatandaşlara teşekkür eden Kemal Kılıçdaroğlu, "Yolda ilgi gösteren çok ayıda vatandaşım vardı onlara da yürekten teşekkür ediyorum. Bizi protesto eden vatandaşlarımız vardı. Onlara da yürekten teşekkür ediyorum. Demokrasinin güzelliğini birlikte yaşamalıyız. Birisi protesto ederken diğeri alkışlayan yan yana. Siyasetin de bu kültüre ulaşması beni rahat kılar. Bu yürüyüşün amacı da zaten bu, adaleti sağlamak" dedi.

Rahşan Ecevit'ten destek mesajı Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek mesajı gönderdi.CHP Basın Birimi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Ecevit, mesajında, durumu müsait olmadığı için yürüyüşe katılamadığını bildirdi. Rahşan Ecevit, "İsterim ki bu anlamlı yürüyüşünüz pazar gününden sonra da manen de olsa her zaman ve her konuda devam etsin. Başarılar dileğiyle sevgilerimi sunarım." ifadelerine yer verdi.

"Güvenlik güçlerimize yürekten teşekkür ediyorum" diyen Kılıçdaroğlu, "Onlar bizim güvenliğimizi sağalmak için özveriyle çalıştılar. Polisi, jandarması... Bu şunu gösteriyor; bir siyasal iktidarın değil de halkın polisi, jandarması olunca aslında halkla aralarında hiçbir sorun yok. Biz barışçıl bir yürüyüş yaptık, onlar bizim güvenliğimizi sağladılar. Kendilerine yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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1 milyondan fazla katılımın olması beklenen mitingi alalında ses sistemi ve canlı yayın hazırlıkları sürerken, dünyanın en büyük dilekçesi olacağı belirtilen dev bir dilekçe hazırlanıyor.

"MİTİNG ALANINA YALNIZ YÜRÜYECEĞİM"

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, yarın miting alanına yalnız yürüyeceğini belirterek, "Ben Dragos'tan miting alanına yalnız yürüyeceğim. O nedenle 'Ben de gidip genel başkanla yürüyeceğim' diyen vatandaşlarıma şimdiden bir uyarı yapayım. Beni Dragos'ta beklemeyin. Dragos'ta miting alanına kadar yalnız yürüyeceğim. İlgi gösterirseniz, miting alanına gelin. Ben miting alanına 2 buçuk-3 kilometrelik bir yürüyüşle geleceğim ve orada hep birlikte mitingimizi gerçekleştirmiş olacağım" dedi.

Yürüyüşün 24. gününden...

09:00 Kılıçdaroğu, Adalet Yürüyüşü'nün 24. gününe Tuzla Belediye Stadı Mevkii'nde başladı.

Maltepe'deki miting için uyardı "Bu mitingi yaparken, miting alanına bayrak dışında, adalet pankartı dışında, Atatürk posteri dışında hiçbir şey istemiyorum. Altı oklu bayrak da istemiyorum. Adalet istiyoruz, milli bayrağımız var, dolayısıyla o bayrak altında hep birlikte yaşıyoruz. Atatürk ortak değerimiz. Onun dışında hiç kimsenin başka pankart getirmesini, başka bayrak açmasını asla doğru bulmuyoruz. Bunu yapanları da provokatör olarak değerlendiriyoruz. Güvenlik güçlerinden ve arkadaşlarımdan istirhamım bu üçününü dışında başka bir pankartı alana sokmasınlar."

11:00 Kılıçdaroğlu Pendik Kaynarca'dan itibaren sahil yoluna indi. Kılıçdaroğlu Pendik'ten sahile inerken arkasındaki kalabalık Tuzla'ya kadar uzandı. Bu sırada Kılıçdaroğlu'nun  yanına koruma müdürünü çağırarak atılan bazı sloganlardan duyduğu rahatsızlığı iletti. Kılıçdaroğlu,  "Hak, hukuk, adalet" dışında hiç bir slogan atılmamasını istedi. 

14:30  CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, sendika ve sivil toplum kuruluşlarını yarın İstanbul Maltepe'de düzenlenecek mitingine davet etti. Yürüyüşün dünyada geniş yankı uyandırdığını ve siyasi tarihe geçecek bir eylem olduğunu ifade eden Ağbaba, davet yazısında şu ifadelere yer verdi: "İlk adımımızı attığımız dakikadan itibaren adalet yürüyüşünü tek bir kişi, tek bir grup, tek bir siyasi hareket için değil Türkiye’de adalet isteyen tüm yurttaşlarımız için gerçekleştirdiğimizi ifade ediyoruz. Yargının, tarafsız ve bağımsız hale gelmesi, hukuk ve demokrasinin hakim kılınması, kuvvetler ayrılığının tüm ilkeleriyle uygulanması, OHAL eliyle keyfi uygulamalara son verilmesi tüm Türkiye’nin ortak dileği ve özlemidir. Bu amaçla çıktığımız yolda değişik siyasi görüşteki partilerden, farklı dünya görüşüne sahip sendikalar, meslek örgütleri, vakıf ve derneklerden adalet yürüyüşümüze çok önemli destek sağlanmıştır."

16:00 Yürüyüşün bugünkü bölümü Kartal'daki Dragos Arkeolojik Kazı Alanı'nda tamamlandı. Bugünkü yürüyüşü sırasında iki kez mola veren Kılıçdaroğlu, Maltepe'de düzenlenecek miting öncesi Dragos'ta kurulan kamp alanında konaklayacak. Kemal Kılıçdaroğlu burada miting öncesi son hazırlıklarını yapacak.

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Misafir - 4 saat önce - Cevapla
12 3 +9 Bana arkadasini söyle sana kim olduğunu soyleyeyim. Almissiniz yaniniza teröristleri adalet yurusune cikmissiniz. Siz milletin akıyla alay mi ediyorsunuz??
Misafir - 7 saat önce - Cevapla
9 9 0 Atatürk posteri ve bayrak daha büyük olmalı..
Misafir - 7 saat önce - Cevapla
12 63 -51 Erdoğan aynısını yapabilir mi? Peki ya Bahçeli? İnan senden başka hiç bir lider yapamaz bunu. Samimiyetini ispatladın, saygıyı hak ettin. Dünya görüşümüz zıt olsa da kişiliğine saygı duyuyorum. Teşekkür ederim.
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
36 15 +21 Inşallah miting sonrası kırıp dokmezler.
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
18 6 +12 tek derdiniz bu mu? aç insanları yazın katledilen insanları
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
42 12 +30 Bu milleti gereksiz işlerle uğraştırdığınız yeter rahat bırakın milleti Adalet kavramının anlamını 2002 ye kadar bu milleti zillet olarak uyguladınız şimdi çıkmış adaletten bahsediyosunuz iyiki RTE yi millete Rabbim nasip etti uzun adam kendine iyi bak daha çok uğraşacağımız işler car bizde hain bizde fitneci bizde terörist bitmicek çünki içimizden çıkıyor
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
15 24 -9 Türk siyaset tarihinde unutulmayacak bir protesto biçiminin bu denli provokasyon uzak olması , bunda çaba gösteren herkesi tebrik etmek lazım birşey getirmese bile tarih bu yürüyüşü unutmaz
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
15 27 -12 Bu AKP'liler de "ya niye yürüyorsun zaten adalet var" demiyorlar. Onlar da biliyorlar olmadığını. İşleri güçleri seviyesiz bir şekilde hakaret etme ve aşağılama. Aferin. Aynen devam.
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
3 12 -9 BİR DURUŞU VAR SANARSIN SPOR FAALİYETİ DEĞİL ADALET ARIYOR !!!
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
15 0 +15 ben o kadar yürüsem ne kilo verirdim:) adamda tık yok
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
27 9 +18 bizim kurumda MEMUR asrkadaş sırf izne ayrıldı ve 25 gündür yürüyor! 25 gündür ofisteki gişenin yükünü diğer memurlar çekiyor. bir akp li olarak BENDE bu yaptığı ADALETSİZLİĞİ kınıyorum yürüyen arkadaşın.
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
18 0 +18 Adamin biri 2.ecevit demis zihniyete bak koptum ya vizyon sifir:):):)
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
18 0 +18 Düşünce olarak doğru bulsam da, kendi iradesiyle yaptığına inanmadığını ve yanında yer alan hdpkk ve diğer devlete ve millete karşı olan oluşumları görünce insanın içinden desteklemek gelmiyor. Keşke şehitler için adalet ve irade gösterse terörist feto-pkk ya gösterdiği kadar.
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
18 12 +6 1 milyon mu chp hiç tarihinde 1 milyon toplamış mı
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
18 6 +12 piyon kemal, yanlış kemal, Maşa kemal. seni kimlerin yönettiği ortada kemal
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
18 0 +18 4 şeritli yolu trafiğe kapatıp şov yapıyorsun kılıçdaroğlu. Niye tek başına yürüyosun.?
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
21 0 +21 1000 tane polisten var etrafında HALKI keMALden koruyor .polisimize sabırlar diliyorum :)
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
12 0 +12 Neden Kilicdaroglu aleyhine yazdiklarimi yayinlamiyorsunuz?
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
3 24 -21 Adamsın adam zalimler karşısında hiç susmadın
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
3 21 -18 helal olsun kilicdarogluna
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
6 3 +3 İstanbula kadar bütün emparyalistlerle yürü sonra atatürk posteri de
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
12 0 +12 toplumda kaos yarat bakalım sen. nereye kadar ...
Misafir - 10 saat önce - Cevapla
15 0 +15 Şovmen
Misafir - 10 saat önce - Cevapla
18 3 +15 kaymak gibi yollar yürüye yürüye doyamadılar tabi..
Misafir - 10 saat önce - Cevapla
3 0 +3 yürüyen demir paslanmaz..
Misafir - 10 saat önce - Cevapla
3 0 +3 iyi yürüdüler ama cokta güzel yürüdüler pek güzel yürüdüler fakat iyi yürüdüler..
Misafir - 11 saat önce - Cevapla
51 18 +33 Atatürk posterini birak biraz olsun atamin kemiklerini sizlatma sen ne ile gidersen git.
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
3 3 0 yahu adam atatürk' hakaret mi etmiş? adalet istemiş. ne yapmış bu adam ya?
Misafir - 12 saat önce - Cevapla
18 48 -30 Hırsızlıkla kazanılan oy ile iktidar olacağımıza olmayalım daha şerefli
Misafir - 9 saat önce - Cevapla
12 3 +9 kabullenmek zor geliyor ancak bu millet uzun adamı seçti isterseniz avrupaya şikayet edin yine
Misafir - 12 saat önce - Cevapla
45 21 +24 geldiğin yoldan geri dönersin artık. yolu öğrendin zaten !
Misafir - 12 saat önce - Cevapla
15 60 -45 2. Ecevit geliyor.Dürüst adam yanındayız.
Misafir - 12 saat önce - Cevapla
45 18 +27 Millet G 20 de neler le uğraşıyor birde buna bak.
Misafir - 13 saat önce - Cevapla
18 33 -15 Bir bahane uydurup yürüyüşten çekilebilirdi ve kimse de kınamazdı ama herkesten daha azimli ve kararlıydı. İyi bir alkışı hak etti.
Misafir - 13 saat önce - Cevapla
15 45 -30 Bu adamla yola çıkılır. Adam satmaz. Başlarken "tamamlayamaz, diğerleri devam eder o bırakır" diyenleri utandırdı.
Misafir - 13 saat önce - Cevapla
0 0 0 dragos dan miting alanı kaç km ?
Misafir - 13 saat önce - Cevapla
27 54 -27 Başörtülü kızlarımızla birlikte yürürken yüzündeki memnuniyet ifadesini çok sevdim. O ifade samimiyetin göstergesiydi. Senin gibi adam olsun, varsın CHP olsun.
Misafir - 13 saat önce - Cevapla
42 39 +3 tencere tava çaldınız, durdunuz, yürüdünüz... Oyunuz hep azaldı, hiç bir zaman iktidar olamayacaksınız.
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
0 0 0 nerden biliyorsun? geleceği mi gördün?
Misafir - 14 saat önce - Cevapla
33 48 -15 O anın bir parçası olmak isterdim. Türk siyaset tarihine geçecek, yıllarca belgesellerde yayınlanacak.
Misafir - 14 saat önce - Cevapla
24 54 -30 Senin hatırına CHP'ye oy verecem, inşallah sen de korkup Bahçeli gibi teslim olmazsın.
Misafir - 14 saat önce - Cevapla
42 18 +24 Adalet derken adaletli olun iş bankasinda milletin parasindan cekilin yillardir haksiz yere sizin partiniz nemalaniyor .
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
0 0 0 iş bankası chp'ye 5 kuruş para ödemez. türk tarih ve dil kurumuna giden paranın tam yatıp yatmadığını chp kontrol eder sadece.
Misafir - 14 saat önce - Cevapla
12 0 +12 nolmuş ya.iki adım daha fazla yürüsün varsın maltepeye.tuzla maltepe arası ne ki.biz çok yollar aştık.
Misafir - 14 saat önce - Cevapla
3 6 -3 emekli oldum maaş bağlandı olay bitti.onlan idare ederim kafası var.tembel millet.bakın avrupaya 70 yaş üstü çalışan yok.burda emekli maaşı bağlanınca olay bitti kafası var.birazda apartman aidatlarından yeriz kafası var.apartman açar bi sucu lahmacuncu yenileri de ssk lı gösterir orda.kafa yapısı şekli bu.
Misafir - 14 saat önce - Cevapla
27 18 +9 Bide eline çiçek buketi vermişler, sanki olimpiyatlara katılıp 1. gelmiş :D
Misafir - 14 saat önce - Cevapla
21 6 +15 kendini süper zekalı sanan eski ve yeni chp li memurların partisi.ssk muhasebe sine göre yol izliyo başkan.
Misafir - 14 saat önce - Cevapla
21 6 +15 bu arka tarftaki kişilerin işleri güçleri yok mu.çalışmıyolarmı.yoksa apartman aidat parası yiyip yan gelip yatıyolarmı.çünkü başka seçenek kalmıyo.
Misafir - 14 saat önce - Cevapla
21 6 +15 sazlan sözlen türkü mürküylen olmaz bu işler.icrattla olur.
Misafir - 14 saat önce - Cevapla
24 9 +15 Öldürülen 9 aylik Suriyeli icinde yürüyormusunu ?
Misafir - 14 saat önce - Cevapla
21 9 +12 Seçimi kaybettin Adalet dedin millete ait olan yolu kullandın resmen gasbettin,adalet dedin karavan. Reklam yeme içme giderlerini CHP merkezinin kasasına yükledin nasıl bi adalet sizdeki sayın adaletsiz kılunçtaroğlu?
Misafir - 14 saat önce - Cevapla
24 9 +15 2002 den önce bu parti belediyelere bakın.çöpler toplanmaz su lar akmaz.etrafı toz toprak götürür.sivrisinek bol.işte bu yüzden.allah için yani.metro yu 20 yıl da yaptılar nişantaşına.bilenler bilir.şimdi her taraf allahtan biraz temiz .toz toprak yok.çim mim ışıklandırmalar.yani bu parti seçimden önce zaten hiçbizaman iktidara gelmedi.2002 den önceki hağlini de biliyoruz.kanalizasyon borusu döşiycez diye yol 2 - 3 metre yükselir.alem denizin altındaki yere bi de onun 5 - 10 metre altına altyapı yapıyor.hollandada.alem yapıyor da sen yapamıyosun bunu.bide şekil bozukluğu.kepçe vurur su yu doğalgazı yada telefonu keser patlatır.yani saçmasapan .en azından biraz düzeldi.şimdi bu altyapının kanalizasyon boruları dahil olduğu gibi yenilenmesi lazım.ayrı ayrı yerlerde olmaması lazım.çalışmak iş yapmak böyl olur.beyanat okuyarak kağıt okuyarak.olduğu yerden konuşarak maaş alınmaz.icraat la olur.
Misafir - 14 saat önce - Cevapla
6 9 -3 Ana muhalefetin geldigi duruma bak. Isi gucu milletvekili yok bos bos yuru. Ayrica hem muhalefet: hem iktidar cok guzel oyunculuk sergilediler. Su 1 sene icirsinde. Bu oyunculukda bi senaryo gerektirir. Sibiryadan istanbula yuruseniz bile ofkeniz gecmez.
Misafir - 14 saat önce - Cevapla
3 27 -24 helal olsun iste baskan iste adam
Misafir - 14 saat önce - Cevapla
18 9 +9 defol git başımızdan
Misafir - 14 saat önce - Cevapla
9 24 -15 Bu adamı hafife alanlar fena yanıldı (ben dahil). Sol bir partiye oy verir miyim? İnancıma saygılı olur ve parti içindeki din düşmanlarını dizginlerse neden olmasın. Bu ülkenin adalete ve birliğe ve hepsinden önemlisi toplumsal barışa ihtiyacı var. Bunu yapan vatan evladı kim olursa hizmetçisi olurum.
Misafir - 14 saat önce - Cevapla
0 12 -12 Adamadım di-bi Gundi
Misafir - 14 saat önce - Cevapla
24 9 +15 Atatürk ismi ağzınıza hiç yakışmıyor. lütfen artık Atatürk'ü kirli siyasetinize alet etmeyin.
Misafir - 14 saat önce - Cevapla
15 0 +15 Sarayın askeri sarayın polisi diyordun bu insanlara.nooldu??
Misafir - 14 saat önce - Cevapla
24 6 +18 yalnız adam ayaklarına yatma! Biliyoruz kimlere yaslandığını!
Misafir - 14 saat önce - Cevapla
12 0 +12 Karete Kid filmi gibi.. Cilala parlat
Misafir - 14 saat önce - Cevapla
21 0 +21 başka işin yokki .izmirde millet eşşeklerle su taşıyo.kemo sen yürü trafiği felç et
Misafir - 14 saat önce - Cevapla
18 3 +15 yollarını kapattığınız için yollarda saatlerce bekleyen vatandaşlara da teşekkür edecekmisiniz sayın Kılıçtaroğlu?
Misafir - 14 saat önce - Cevapla
6 0 +6 var bunda bir hinlik dikkat
Misafir - 14 saat önce - Cevapla
3 9 -6 Ak parti son zamanlarda gelenler hep yanlış işler yapti devamlı düşmanca davranıp halkı böldü bunun sonu kötü iktidar hep baki değildir sahtekarlık yapanlar etrafında olduğu zaman çabuk çöküp olur
Misafir - 14 saat önce - Cevapla
9 0 +9 peki adaleti buldun mu? araya bulur derler ama...
Misafir - 14 saat önce - Cevapla
6 0 +6 Maps da yürüyüş güzergahı yanlış çizilmiş... Kılıçdaroğlu Kahraman Kazan tarfından gitti...
Misafir - 14 saat önce - Cevapla
12 0 +12 Bırakın dolaşsın dursun.
Misafir - 14 saat önce - Cevapla
0 9 -9 Adaletsiz bir ülkede adalet için yürüdüğümüz için teşekkürler adalet bir gün herkeze lazım olacak kandırılanlar hala yandaşları tarafından kandiriliyorlar
Misafir - 15 saat önce - Cevapla
0 0 0 yoo.yürüsünler.maltepe şehrin içi değil ki.gebze tuzla gibi dışarda sayılcak bi yer.trafiği etkilemez.
Misafir - 15 saat önce - Cevapla
6 0 +6 yeni bir tezgah 7 kez seçim kayıp et bunları unutturmak içir böyle alangirli dalangirli işler çevir dikkati başka yere çevir.yemezler asıl sende birazcık onur ve adelet kavramı olsa o işi çoktan bırakırdın.bu yaptınğın hareketin ekonomiye ve vatandaşa ne kadar külfet getirdiğini hiç bir ekonomist hesaplayamaz.ama ben hesapladım dolar bu yürüyüş olmasa idi şuan 3,40-3,75 TL idi.
Misafir - 15 saat önce - Cevapla
9 3 +6 Trafiği mahvettiniz Batsın adaletiniz
Misafir - 15 saat önce - Cevapla
3 12 -9 Adalet için sağ-sol birlikteyiz. Yürürken her kesimden insana sıcak davranman beni çok etkiledi, bunun kesinlikle sandıkta da bir karşılığı olacak.
Misafir - 15 saat önce - Cevapla
6 0 +6 yapacak bir isi kalmayinca bos yollarda geziyo.
Misafir - 15 saat önce - Cevapla
6 0 +6 kendi parti bayrağını bile istemiyorsa demekki bu yürüyüş kararı sadece kensine ait değildi
Misafir - 15 saat önce - Cevapla
3 6 -3 Başörtülülerle yürümen beni çok umutlandırdı. Paramparça olan ulusu birleştirecek bir lider bekliyoruz. Niçin sen olmayasın?
Misafir - 15 saat önce - Cevapla
6 0 +6 Alıştı yürümeye dolaşsın dursun sabah akşam.hem spor yapmış olur.
Misafir - 15 saat önce - Cevapla
3 6 -3 tarih zalimin zulmüne karşı yapılan bu hareketi yazacaktır
Misafir - 15 saat önce - Cevapla
0 0 0 Cüneyt Arkın mübarek tek başına Ve herşeyin başı O
Misafir - 15 saat önce - Cevapla
9 0 +9 Kılıçdaroğlu diyorki.....Adalet bahane, Hdp ile ittifak şahane.Yürüüüüüü anca gidersiniz.
Misafir - 15 saat önce - Cevapla
6 0 +6 Ne kadar boş adamlarsınız
Misafir - 15 saat önce - Cevapla
9 0 +9 PROTESTO EDENLERE TEŞEKKÜR EDİYORMUŞ.İNSANLARI YOLLARDA MAĞDUR ETTİN ONLAR SANA TEŞEKKÜR DEĞİL BEDDUA EDİYOR.. BU YÜZDEN DE HEP NAL TOPLUYORSUN. NAL TOPLAMYA DEVAM hdpkk lılarla yola devam et sen..
Misafir - 15 saat önce - Cevapla
6 0 +6 Barışçış demokratik hakkına kimse bir şey demiyor, ancak olur ya Gezi gibi olaylar başlatırsanız karşınıza Türk Milleti dikilir. Memlekete katkı yapın, memlekete zarar vermeyin hepimizin işi gücü var, lütfen.
Misafir - 15 saat önce - Cevapla
6 3 +3 partinin yarısı terörist destekçisi. bir tanesi 1,5 milyon lira telefon faturası ödetti devlete. Diğeri devlet sırrını dünyaya paylaşmaktan içeride... hala adalet istiyoruz diyor.. Evet bende adalet istiyorum. Senden ve partinden hesap sorulmalı.
Misafir - 15 saat önce - Cevapla
3 3 0 o guzel cografyayi parcalamak icin ugrastin 15 temmuz surecinde. kalkmis turkiye guzel diyorsun. sensiz cok daha guzel olur da neyse...
Misafir - 15 saat önce - Cevapla
6 0 +6 Atatürk posterini daha ne kadar kullanacaksınız?!