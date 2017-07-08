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Flash TV spikeri Gökhan Taşkın arkadaşını topuğundan vurdu

Taşkın'ın ifadesinde, "Sarhoştum, yanlışlıkla oldu" dediği öğrenildi. Öte yandan Fırat K.'nın da arkadaşından şikayetçi olmadığı belirtildi

08 Temmuz 2017 Cumartesi, 12:58:15 Güncelleme: 09 Temmuz 2017 Pazar, 00:16:41

Flash TV'nin gece haber bültenini sunan Gökhan Taşkın arkadaşı Fırat K.'yı topuğundan vurdu. Taşkın'ın "Sarhoştum, yanlışlıkla oldu" dediği öğrenildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Yusuf Doğan'ın aktardığı bilgilere göre olay dün gece Beyoğlu'nda meydana geldi. Flash TV'nin gece haber bültenini sunan Gökhan Taşkın, arkadaşı Fırat K. ile eğlendikten sonra yine birlikte eve doğru yola çıktı.



İddiaya göre bu sırada Taşkın, Glock marka silahını çıkararak arkadaşını topuğundan vurdu. Olay yerine kısa sürede polis ekipleri geldi.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Hafif yaralı Fırat K. ambulansla özel bir hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Gökhan Taşkın da gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Taşkın'ın ifadesinde,  "Sarhoştum, yanlışlıkla oldu" dediği öğrenildi. Öte yandan Fırat K.'nın da arkadaşından şikayetçi olmadığı belirtildi. Taşkın, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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YORUMLAR 25
  • Misafir 1 dakika önce
    topuğundan değil ayağının üstünde vuruyor sanki
  • Misafir 16 dakika önce
    Millete okadar ders verir birde bu adam
  • Misafir 8 saat önce
    haberi anlatsında izleyelim
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