Flash TV'nin gece haber bültenini sunan Gökhan Taşkın arkadaşı Fırat K.'yı topuğundan vurdu. Taşkın'ın "Sarhoştum, yanlışlıkla oldu" dediği öğrenildi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Yusuf Doğan'ın aktardığı bilgilere göre olay dün gece Beyoğlu'nda meydana geldi. Flash TV'nin gece haber bültenini sunan Gökhan Taşkın, arkadaşı Fırat K. ile eğlendikten sonra yine birlikte eve doğru yola çıktı.





İddiaya göre bu sırada Taşkın, Glock marka silahını çıkararak arkadaşını topuğundan vurdu. Olay yerine kısa sürede polis ekipleri geldi.

ŞİKAYETÇİ OLMADI



Hafif yaralı Fırat K. ambulansla özel bir hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Gökhan Taşkın da gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Taşkın'ın ifadesinde, "Sarhoştum, yanlışlıkla oldu" dediği öğrenildi. Öte yandan Fırat K.'nın da arkadaşından şikayetçi olmadığı belirtildi. Taşkın, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.