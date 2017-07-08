Çanakkale'de cinnet getiren bir esnaf, ortalığı savaş alanına çevirdi. İşyerindeki tüpleri açan, eline ne geçirdiyse sokağa fırlatan, camları kıran esnafı, polisler güçlükle sakinleştirerek polis merkezine götürdü.

İHA'nın haberine göre, Çanakkale'de, Set Boyu Caddesi üzerinde bulunan bir dönerciyi işleten H. K, henüz bilinmeyen bir nedenle cinnet getirdi. İşyerinin camlarını kıran dönerci, içeride bulunan malzemeleri sokağa fırlatmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, öfkeli esnafı sakinleştirmek için uzun süre dil döktü. H.K, bu esnada işyerinde bulunan bütün mutfak tüplerini de kapının önüne yığarak açtı.

Yolu trafiğe kapatarak çevre güvenliğini sağlayan ekipler, işyerinin elektriğini kesti, olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri çağırıldı. Yaklaşık bir buçuk saat süren ikna çabalarının ardından, polis öfkeli esnafı arka kapıdan işyerinden çıkarmayı başardı. İşyerinde bulunan bir personel, gazdan etkilendiği gerekçesiyle ambulansla Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler, işyerindeki tüpleri, herhangi bir tehlike yaşanmaması için sokağa çıkardı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.