Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde terör örgütü PKK mensupları sivillere saldırdı. Uzun namlulu silahlarla yapılan saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Teröristler bir aracı yakarak olay yerinden uzaklaşarak izini kaybettirdi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın haberine göre, Yüksekova İlçesi Çobanpınar Bölgesi'ne iş makineleri taşıyan konvoyun önü PKK'lı teröristler tarafından kesildi. Teröristler, iş makineleri taşıyan 2 TIR ile konvoyda bulunan 2 sivil aracı uzun namlulu silahlarla taradı. Saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti, 2'si ağır 3 sivil yaralandı.





PKK'lı teröristler bir aracı ateşe vererek olay yerinden uzaklaşarak izini kaybettirdi. Saldırının ardından yaralılar yol yapım şantiyesine ait araçla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.







Durumu ciddiyetini koruyan 2 yaralı da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralı 1 kişinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.