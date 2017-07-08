Adana'da düzenlenen kumar operasyonunda "telefon şarj etme ve sakız makinesi" görünümü verilmiş, özel şifreyle kumar oynanabilen 42 cihaz ele geçirildi, 29 zanlı gözaltına alındı.





İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin koordinesinde, bin 150 polisin katılımıyla kent merkezinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.





Operasyonda genellikle kahvehanelere konulan, üzerilerinde "şarjmatik" ve "sakızmatik" yazılı 42 kumar makinesi ele geçirildi.





Günde bin ile 5 bin lira arasında haksız kazanç sağlandığı belirlenen makineleri temin eden ve kumar oynatan iş yeri sahiplerinin de aralarında olduğu 29 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların ilk ifadelerinde, makineyi iş yerlerine getiren kişiye kazançtan yüzde 40 pay verdiklerini söyledikleri iddia edildi.







Emniyetteki işlemleri tamamlanan 29 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.







Şüphelilerden 28'i savcılıkça salıverildi, biri ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MAKİNELER ÖZEL ŞİFREYLE ÇALIŞIYOR

Makinelerde inceleme yapan polis, kumarbazların özel şifreyle cihazları kullanabildiğini tespit etti.





"Roketw" ve "sakız" gibi kelimeler tuşlanarak makinenin ekranında kumar oynama bölümüne geçildiği, bir cihazdan günde bin ila 5 bin lira haksız kazanç sağlandığı belirlendi.





İl Emniyet Müdürü Osman Ak, Ahlak Büro Amirliğine gelerek kumar makineleri hakkında Asayiş Şube Müdürü Ayhan İlkkar'dan bilgi aldı.